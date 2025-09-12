Nueva ronda de diálogo entre EU y China abordará comercio, tecnología y lavado de dinero

Washington, Estados Unidos.- El nuevo orden mundial y sus políticas económicas internacionales siguen en movimiento. Este viernes 12 de septiembre se confirmó que, en los próximos días, Estados Unidos (EU) y China retomarán nueva ronda de negociaciones comerciales en Madrid, en un contexto en el que ambos países buscan consolidar acuerdos sobre comercio, seguridad y tecnología.

Los temas que se abordarán se incluyen asuntos vinculados a TikTok y la cooperación contra redes de lavado de dinero que afectan a ambos países, de acuerdo con el reporte del Departamento del Tesoro de EU y medios especializados como Bloomberg. Asimismo, se detalló que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, viajará entre este viernes 12 de septiembre y el próximo jueves 18 a España y Reino Unido.

Durante su estancia en Madrid, Bessent sostendrá encuentros con altos emisarios del gobierno chino, entre ellos el viceprimer ministro He Lifeng, quien ha liderado las negociaciones comerciales en rondas anteriores realizadas en ciudades como Ginebra, Londres y Estocolmo. El objetivo de estas reuniones es profundizar el diálogo sobre temas estratégicos que incluyen comercio, seguridad nacional y regulación tecnológica, además de fortalecer los canales de cooperación para combatir el lavado de dinero.

El Departamento del Tesoro detalló que, durante su visita a España, Bessent también se reunirá con autoridades españolas para analizar la relación bilateral y discutir temas económicos y comerciales de interés mutuo. Posteriormente, el funcionario estadounidense se trasladará a Reino Unido, donde tendrá reuniones con representantes del gobierno y del sector privado, antes de incorporarse al presidente Donald Trump en su visita oficial al rey Carlos III.

La nueva ronda de negociaciones se da apenas un día después de que los ministros de Defensa de China y EU sostuvieran una videollamada calificada como "franca y constructiva", lo que apunta a un esfuerzo por reducir tensiones en distintas áreas de la relación bilateral.

Analistas destacan que estos contactos podrían preparar el terreno para el primer encuentro cara a cara entre Trump y Xi Jinping desde el regreso del republicano a la Casa Blanca, posiblemente en la cumbre de la APEC que se realizará a finales de octubre en Gwangju, Corea del Sur.

