Trump asegura que ya fue detenido el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Washington, Estados Unidos.- Este viernes 12 de septiembre de 2025, el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, aseguró que el presunto responsable del asesinato de su aliado político Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. En declaraciones al programa matutino Fox & Friends, el mandatario afirmó tener "un alto grado de certeza" sobre la captura del sospechoso, aunque reconoció que la información le había sido confirmada apenas minutos antes de salir al aire.

También agregó que la detención se habría logrado gracias a que alguien cercano al atacante lo habría delatado, lo que permitió que las autoridades dieran seguimiento a la investigación. Trump señaló que, de acuerdo con las primeras versiones, un pastor religioso convenció al padre del presunto asesino de entregarlo a la policía.

Hay un detenido por el asesinato de Charlie KIRK, ha anunciado TRUMP en televisión uD83DuDC47?pic.twitter.com/lD5WoVyYMo — Guillermo Rocafort (@GuillermoRocaf1) September 12, 2025

Aseguró que el caso está siendo atendido por las autoridades de Utah, estado en el que ocurrió el ataque, y se ha adelantado que el sospechoso podría enfrentar la pena de muerte en caso de ser encontrado culpable.

La policía local y el gobernador han hecho un gran trabajo", declaró el presidente, quien además se mostró confiado en que el proceso judicial avance de manera rápida.

La información compartida por Trump contrasta con la última actualización oficial del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que la noche del jueves 11 de septiembre reportó que el sospechoso aún se encontraba prófugo. Durante una conferencia de prensa en Orem, Utah, los agentes explicaron que seguían en búsqueda del individuo señalado de disparar contra Kirk desde una distancia aproximada de 70 metros, impactándolo en el cuello mientras participaba en un acto público en la Universidad de Utah Valley.

Como te informamos en TRIBUNA, el ataque se produjo el miércoles 10 de septiembre y la víctima falleció de manera inmediata.

Trump asegura que Kirk era como un hijo

En sus declaraciones, el presidente estadounidense se refirió a Charlie Kirk como "un hijo" y recordó su papel en la estrategia política que impulsó su segundo triunfo electoral en 2024. Subrayó la relevancia del activista conservador en la movilización del voto juvenil, en particular de los hombres jóvenes, y destacó que su influencia en redes sociales, como TikTok, fue determinante para acercar a nuevas generaciones al movimiento MAGA (Make America Great Again).

#Mundo | Barack Obama reacciona a la muerte de Charlie Kirk, activista pro Trump baleado en Utah uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83DuDEA8https://t.co/6fmMAA73HK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 11, 2025

Nunca he visto que recurran tanto a una persona como lo hicieron con Charlie", dijo Trump.

El presidente confirmó que asistirá a su funeral y explicó que prefirió no ver el video del ataque, ampliamente difundido en redes sociales, al considerarlo "horrible" y señalar que quería recordarlo "como realmente era".

La confirmación oficial sobre la detención del presunto atacante podría conocerse en las próximas horas. En tanto, el caso sigue generando repercusión a nivel nacional, tanto por la relevancia de Kirk dentro del movimiento conservador como por el clima de tensión política en EU, donde la violencia producida por armas de fuego ha mostrado un repunte en los últimos años.

Fuente: Tribuna