Extradición de Hernán Bermúdez, líder de 'La Barredora', todavía en proceso en Paraguay

Ciudad de México.- Este pasado viernes 12 de septiembre, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó sobre la captura del presunto líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, quien se desempeñó como secretario de Seguridad de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López Hernández. No obstante, el exfuncionario permanecerá un tiempo más en Paraguay, país en el que fue detenido debido a una ficha roja emitida por la Interpol México en julio de 2025.

La complejidad de su caso radica en que Bermúdez Requena ingresó de manera ilegal al país, por lo que las autoridades mexicanas están realizando todas las gestiones necesarias para que se concrete su extradición. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este sábado 13 de septiembre que aún no hay una fecha exacta para su arribo a México.

De igual forma, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, escribió un mensaje en su perfil de X (antes Twitter) dirigido a Santiago Peña, agradeciéndole todo el apoyo recibido de Paraguay para que finalmente el delincuente pudiera ser detenido. Por su parte, el mandatario elogió la labor de Sheinbaum Pardo y destacó que su nación continuará combatiendo el crimen organizado.

"Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán 'N', vinculado con delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país", señala el mensaje de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018–2023). Por su parte, Peña Palacios afirmó: "Reconozco y valoro el compromiso de la presidenta de México, @Claudiashein, cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro. Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado".

Cabe destacar que Hernán Bermúdez Requena cuenta, desde febrero de este año, con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y hasta secuestro exprés en Tabasco. Antes que nada en los inicios de su carrera política se desempeñó como director de Seguridad Pública entre 1992 y 1994, durante el gobierno de Manuel Gurría Ordóñez en Tabasco.

