VIDEO: Así detuvieron a Hernán Bermúdez Requena, líder de 'La Barredora' y cercano a Adán Augusto

Asunción, Paraguay.- La madrugada de este sábado 13 de septiembre (hora Paraguay), las autoridades paraguayas lograron realizar la detención de Hernán Bermúdez Requena, exfuncionario de México señalado de liderar el grupo criminal conocido como 'La Barredora'. Tras confirmarse el arresto del exsecretario de Seguridad de Tabasco, el Gobierno de Paraguay presumió un video que muestra cómo fue el operativo para detenerlo.

Desde julio pasado, el cercano al senador Adán Augusto López contaba con ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) debido a diversas acusaciones del Gobierno de México como corrupción, vínculos con el narcotráfico y utilización de su cargo para favorecer a estructuras criminales, mientras era secretario de Seguridad en Tabasco en la administración de Adán Augusto.

Tras meses de investigación, fue hasta la madrugada de hoy sábado que se logró su captura en una acción en conjunto entre México y Paraguay. La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay informó que Hernán fue hallado en una lujosa vivienda en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, cercana a la capital Asunción.

El detenido residía en una lujosa vivienda que utilizaba como centro de resguardo y ocultamiento", señalaron las autoridades paraguayas.

El gobierno de Santiago Peña dijo que en la acción participaron elementos de la Senad, de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) y el Ministerio Público con apoyo de autoridades mexicanas "que aportaron información clave para la localización del fugitivo".

De acuerdo con informes de inteligencia, Bermúdez Requena coordinó operaciones de tráfico internacional de drogas, además de estar vinculado a casos de homicidios, desapariciones forzadas y actividades de corrupción institucional en México", dijo la Senad.

Filtran VIDEO de la detención de Hernán Bermúdez

En las imágenes compartidas por la presidencia de Uruguay se puede ver que un grupo militar llega a la residencia de lujo y golpea la puerta para irrumpir en el inmueble. Después captan a Hernández, conocido también como 'El Abuelo', siendo sometido en el suelo y finalmente lo muestran en un sillón, mientras algunos agentes le apuntan con sus armas largas.

En este domicilio se encontró una camioneta blanca de lujo, tres fajos de billetes guaraníes y dólares en denominaciones de 100 y 20 unidades. También se hallaron joyas, identificaciones, una botella de vino. El inmueble contaba con una enorme piscina con un jacuzzi.

Fuente: Tribuna del Yaqui