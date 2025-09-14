Brasil: Se hacen pasar por repartidores de comida y le quitan la vida a una empresaria

Minas Gerais, Brasil.- Un atroz crimen se registró en la ciudad de Governador Valadares, en el estado de Minas Gerais, Brasil, en donde una empresaria local que fue identificada como Ingrid Emanuelle Santos, de 34 años de edad, fue encontrada sin vida y con signos de violencia al interior de su domicilio. Al momento de ser localizada el miércoles 10 de septiembre de 2025, la víctima tenía las manos amarradas y presentaba una profunda herida en el cuello, por lo que se alertaron a las autoridades.

De acuerdo con información de medios brasileños, un familiar de Ingrid acudió a la vivienda, ya que la mujer no recogió a su hija en la guardería. Al entrar a la residencia, la persona en cuestión se topó con la desgarradora escena y solicitó la intervención por parte de la policía local. Una cámara de seguridad captó el momento en el que dos hombres, quienes vestían como repartidores de comida, tocaron la puerta de la casa.

Apenas diez minutos después, los sujetos fueron grabados saliendo de la casa, cerrando la puerta y posteriormente escaparon del lugar a bordo de una motocicleta, lo que refuerza las sospechas de una acción planeada y meticulosamente ejecutada. Por su parte, el capitán de la Policía Militar, Fabrício Loureiro, indicó que se contemplan todas las líneas de investigación posibles y explicó que el femicidio figura entre las principales hipótesis.

Peritos de la Policía Civil de Minas Gerais realizaron trabajos en la escena del crimen y trasladaron el cuerpo al Instituto Médico-Legal para realizar la autopsia para determinar las causas de la muerte. Familiares de Ingrid destacaron que era una mujer dedicada por completo a su familia y a su trabajo. Era madre de una niña de tres años y se ganaba la vida vendiendo joyas a través de una tienda virtual que promocionaba en redes sociales.

No hay palabras para tanto sufrimiento. De repente, una tragedia así y tener que lidiar con este dolor, sabiendo que hay una niña pequeña que depende de nosotros", mencionó una familiar de la mujer fallecida.

Finalmente, los seres queridos aseguraron que Ingrid no tenía problemas personales con nadie y que su rutina giraba en torno a las labores en su hora, es por ello que las autoridades mantienen total atención en el caso y en la respectiva investigación para esclarecer el móvil del asesinato y así poder capturar a los responsables.

