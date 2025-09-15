Autoridades de Paraguay aseguran que Hernán Bermúdez buscaba crear red criminal

Asunción, Paraguay.- El caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien fue colaborador cercano al morenista Adán Augusto López Hernández, podría dar un nuevo giro tras su detención en Paraguay, pues las autoridades de dicho país confirmaron que la detención del mexicano, presunto líder del grupo criminal La Barredora, evitó la instalación de operaciones delictivas en el país sudamericano.

En conferencia de prensa desde la sede de la Senad en Asunción, el titular la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, señaló Bermúdez Requena ingresó al territorio paraguayo de manera irregular, procedente de Brasil, aunque la fecha exacta de su entrada aún no ha sido precisada. También detalló que el detenido, también conocido por los alias 'El Abuelo' o 'Comandante H', cruzó la frontera por Foz de Iguazú hacia Ciudad del Este, lo que permitió a las autoridades interceptarlo antes de que pudiera establecer una estructura criminal en el país.

Hernán Bermúdez, exsecretario de Adán Augusto, intentó instalar una red criminal en Paraguay.



De haber dado mayor tiempo, sí podía haber instalado alguna red criminal aquí en el país", indicó el funcionario paraguayo.

El titular de la Senad explicó que Bermúdez Requena se mantenía en la clandestinidad y se desplazaba únicamente con un círculo muy cercano, del cual formaba parte su esposa, quien ahora se encuentra bajo la supervisión de la Fiscalía de Paraguay. La esposa del ciudadano mexicano ingresó al país de manera regular en agosto, aunque las autoridades sospechan que podría haber entrado de forma ilegal desde mayo.

Rachid añadió que la primera información recibida por las autoridades paraguayas sobre Bermúdez Requena provino de México el pasado 5 de marzo, luego de detectar movimientos económicos y financieros vinculados al presunto líder criminal.

Como se recordará, en la República Mexicana, Bermúdez Requena enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en el estado de Tabasco, delitos que motivaron la coordinación internacional para su detención.

Actualmente, el proceso de extradición de Bermúdez Requena hacia México se encuentra en trámite. El titular de la Senad precisó que la resolución dependerá de los recursos legales que el detenido pueda interponer ante la justicia paraguaya.

La extradición como tal es un proceso bastante engorroso porque requiere documentaciones tanto de México como de Paraguay […] Tiene su tiempo, lleva su tiempo", dijo Rachid, aunque confió en que las gestiones se realicen de manera eficiente para agilizar el traslado del presunto delincuente.

Por su parte, las autoridades mexicanas continúan trabajando en colaboración con la Senad para dar seguimiento a los procesos legales y garantizar que Bermúdez Requena responda ante la justicia por los cargos que se le imputan.

