EU: Detienen a presunto extorsionador de Quintana Roo con ficha roja de Interpol

Texas, Estados Unidos.- La Fiscalía del Estado de Quintana Roo (FGE) informó sobre la detención de Roger Armando 'N', a quien el gobierno de México buscaba por los delitos de violación a la intimidad personal o familiar y extorsión en Quintana Roo. Su localización se logró en Texas, Estados Unidos, y fue deportado a México en un operativo conjunto entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

La captura se realizó en Conroe, Texas, por parte de la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés), a partir de una ficha roja de búsqueda internacional. Una vez bajo custodia de las autoridades, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, posteriormente trasladado al municipio de Benito Juárez y finalmente al municipio de Othón P. Blanco.

Según información extraoficial, el detenido cuenta con una carpeta de investigación derivada de una denuncia presentada por una víctima en junio de 2016. En agosto de 2021 fue vinculado a proceso con medidas cautelares, pero en noviembre de 2023 no se presentó al juicio oral, lo que derivó en la solicitud de una audiencia por sustracción de la justicia y un juez emitió nuevamente la orden de aprehensión el 23 de noviembre.

Por lo tanto, la FGE de Quintana Roo solicitó una alerta migratoria al Instituto Nacional de Migración y emitió una ficha roja a través de Interpol México en julio de 2024. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el detenido; en caso de que surjan más datos sobre este tema, serán proporcionados a través de nuestro medio de comunicación.

Roger Armando “N” fue detenido en Conroe, Texas, Estados Unidos por la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación; fue entregado a autoridades de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y posteriormente, a la FGE de Quintana Roo

"FGE de Quintana Roo lleva a cabo la deportación controlada de un sujeto acusado por violación a la intimidad personal o familiar y extorsión en Othón P. Blanco. Roger Armando 'N' fue detenido en Conroe, Texas, Estados Unidos, por la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación; posteriormente fue entregado a autoridades de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y trasladado a la FGE de Quintana Roo", indica un fragmento del comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui