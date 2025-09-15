Gaza podría volverse inhabitable por ofensiva israelí, advierte ONU

Ginebra, Suiza.- La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, advirtió este lunes que la actual ofensiva de Israel sobre la ciudad de Gaza podría tener consecuencias devastadoras para la población civil y convertir el área en un territorio inhabitable.

ONU alerta sobre consecuencias del ataque israelí en Gaza

Israel sostiene que su operación militar tiene como objetivo final la derrota definitiva de Hamas, organización considerada terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. Las autoridades israelíes aseguran haber emitido advertencias a la población civil para que se desplace hacia el sur, hacia una zona humanitaria designada.

ONU advierte que el ataque final a Gaza pone en riesgo a civiles y rehenes

Sin embargo, la ONU y varios gobiernos han expresado preocupación por el impacto de la ofensiva sobre la población civil. Alegan que estas acciones podrían constituir desplazamientos forzados masivos. Albanese acusó a Israel de cometer genocidio y señaló que la comunidad internacional podría estar siendo cómplice por no actuar con mayor contundencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui