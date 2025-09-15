Trump asegura avances en diálogo comercial con China y posible acuerdo sobre TikTok

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, declaró este lunes 15 de septiembre que el diálogo comercial que mantienen su país y China en Madrid está avanzando de manera positiva y podría concluir en breve con acuerdos concretos. Durante un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario estadounidense señaló que las conversaciones han salido "muy bien" y que pronto se anunciarán resultados.

Esto dijo Donald Trump sobre los acuerdos de EU y China

Según Trump, las delegaciones de Washington y Pekín sostuvieron su cuarta ronda de reuniones en la capital española, enfocadas en la revisión de aranceles, controles de exportación y en el futuro de la aplicación propiedad de ByteDance, cuyo plazo legal para continuar operando en territorio estadounidense vence este miércoles 17 de septiembre. De no concretarse la venta a una compañía estadounidense, TikTok estaría obligada a suspender sus operaciones en el país.

Trump declaró que estaría listo un pacto por TikTok. Foto: Internet

El mandatario destacó que la negociación avanza con resultados prometedores y adelantó que sostendrá una llamada telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, el próximo viernes 19 de septiembre. Aseguró que, pese a las tensiones comerciales, la relación bilateral "sigue siendo muy fuerte", lo que abre la puerta a posibles compromisos en distintos frentes.

Cabe señala que el encuentro entre ambas delegaciones ocurre tras la prórroga de la tregua arancelaria otorgada en agosto, que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y redujo los ya existentes: 30 por ciento para los bienes de origen chino y 10 por ciento para los productos estadounidenses. Esta medida buscó dar espacio a las conversaciones y evitar un mayor impacto en sectores clave para ambas economías.

El caso de TikTok ha sido uno de los puntos centrales de la negociación. Durante su primer mandato, Trump había cuestionado de forma constante la seguridad de la aplicación y sus vínculos con el gobierno chino. Sin embargo, en esta ocasión ha adoptado un tono más flexible al señalar que la plataforma es valorada por millones de jóvenes en EU, quienes la consideran un espacio de entretenimiento e interacción.

Se espera que en los próximos días se compartan detalles más precisos sobre los acuerdos alcanzados.

