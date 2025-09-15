Trump declara a México como país con mayor tránsito y producción de drogas previo al Grito de Independencia

Estados Unidos.- Previo al primer Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que México es uno de los países con mayor tránsito y producción de drogas, esto a pesar de que se han reforzado las medidas de seguridad de parte del gobierno mexicano desde el inicio de la gestión del republicano.

Con esto, el presidente de Estados Unidos exigió a México tener esfuerzos adicionales y agresivos contra los cárteles de droga para el próximo año; cabe señalar que su gobierno los ha declarado como organizaciones terroristas. Estados Unidos incluye así al país en una lista de naciones que lideran el "tránsito o la producción ilícita de drogas para el año fiscal 2026".

En el documento que fue emitido por la Casa Blanca, previo a la ceremonia del Grito de la presidenta, se aclara que no es que exista una falta de cooperación, sino que responde a "factores geográficos, económicos y comerciales que facilitan la producción o el tráfico de drogas".

Los otros países que también están considerados en la lista son:

Afganistán Las Bahamas Belice Bolivia Burma China Colombia Costa Rica República Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala Haití Honduras India Jamaica Laos Nicaragua Paquistán Panamá Perú Venezuela

uD83DuDD34 EEUU incluyó a México en la lista de países con mayor tráfico o producción de drogas para 2026 y pidió “esfuerzos adicionales y agresivos” contra los cárteles.



uD83DuDC49 Reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por intensificar la cooperación con Estados Unidos.



uD83DuDD17… pic.twitter.com/8bPyUnkI8h — Azucena Uresti (@azucenau) September 16, 2025

"En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha intensificado la cooperación para hacer frente a los poderosos cárteles que envenenan a nuestros dos países con drogas y violencia. Mi administración ha trabajado en estrecha colaboración con la presidenta Sheinbaum para lograr la frontera suroeste más segura de la historia, salvando vidas y protegiendo a las comunidades del flagelo del fentanilo. Este aumento de los esfuerzos de México debe mantenerse e institucionalizarse", ha dicho el presidente Trump en un comunicado.

También indicó: "Durante el próximo año, Estados Unidos espera ver esfuerzos adicionales y enérgicos por parte de México para exigir responsabilidades a los líderes de los cárteles y desmantelar las redes ilícitas dedicadas a la producción y el tráfico de drogas", expresó Donald Trump, al tiempo de decir que seguirá colaborando con México y otros países.

Fuente: Tribuna del Yaqui