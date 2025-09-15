(VIDEO) Niño palestino con necesidades especiales recibe golpiza de su propia familia

Cisjordania, Palestina.- Un caso de maltrato infantil ha generado enorme indignación entre la comunidad internacional, esto luego que se volviera viral un video en el que un menor de edad fue víctima de una brutal golpiza por parte de dos integrantes de su familia. De acuerdo con reportes de medios de comunicación, el caso se registró en la ciudad palestina de Yatta, perteneciente al estado de Gobernación de Hebrón, al sur de Cisjordania.

En las imágenes difundidas en la red social X se puede observar que el joven, quien al parecer tiene "necesidades especiales", está maniatado de sus extremidades superiores y amarrado a la pared. A pesar de la súplica por parte de la víctima, dos hombres lo golpean en reiteradas ocasiones aparentemente con una tubería de plástico. Hasta el momento, no se han explicado los motivos que llevaron a los agresores a efectuar este reprobable acto.

Cuentas en redes sociales reportaron que fueron los mismos lugareños quienes grabaron el material audiovisual, los cuales, a pesar de los lamentos y el dolor que estaba experimentado el niño, no intervinieron para impedir el cruel ataque y se dedicaron a reírse de la situación. El joven, aún sin identificar, intentó soltarse de la cuerda desesperadamente, aunque sus intentos fueron fallidos y recibió una constantes golpes a manos de sus familiares.

Atención: Imágenes fuertes, un niño con características especiales le pegan, el niño es palestino, y los adultos también, para que después la propaganda de Hamás, haga creer que son judíos atacando a un niño palestino", escribió el comunicador José Díaz en su cuenta de X acerca de este caso.

Atención: Imágenes fuertes, un niño con características especiales le pegan, el niño es palestino, y los adultos también, para que después la propaganda de Hamás, haga creer que son judíos atacando a un niño palestino.



uD83DuDCCD Yatta, cerca de Hebrón

Los informes indican que un joven… pic.twitter.com/P9X9wNi9qn — José Díaz (@JJDiazMachuca) September 14, 2025

Niños, víctimas de la violencia en Cisjordania

Los niños han quedado en medio de las operaciones israelíes y las agresiones de colonos que se han efectuado en territorio palestino. Organizaciones de protección de la infancia advirtieron del acelerado aumento del número de este rango poblacional. Cifras de la organización Save The Children advierten que al menos diez menores fueron asesinados durante el mes de enero del 2025. Por su parte, Defense for Children International apunta a que cada tres días el Ejército o colonos israelíes matan a un niño en Cisjordania ocupada.

Fuente: Tribuna del Yaqui