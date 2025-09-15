VIDEOS: Trump confirma segundo ataque contra embarcación venezolana; hay tres muertos

Estados Unidos.- Este lunes 15 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un segundo ataque contra una embarcación venezolana. Informó que se realizó un segundo ataque cinético en aguas internacionales del Caribe; según el mandatario, el hecho dejó a tres "narcoterroristas" abatidos.

Trump anunció el hecho en su cuenta oficial en Truth Social, donde publicó el siguiente mensaje textual: "Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque resultó en la muerte de tres terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!".

De acuerdo con la información compartida por el mandatario, el ataque se dio en aguas internacionales al norte de Venezuela. La embarcación atacada era un barco de mediano tamaño, sin bandera visible, que según inteligencia militar transportaba cargamento de narcóticos con destino a Estados Unidos.

Por otra parte, el Pentágono confirmó que los tres ocupantes eran miembros activos del Tren de Aragua, organización designada como terrorista por Washington desde febrero de 2025. Según lo informado en el operativo, participaron destructores clase Arleigh Burke armados con misiles, un submarino de ataque clase Virginia y aeronaves de reconocimiento P-8 Poseidon.

Cabe señalar que el pasado 2 de septiembre se realizó un primer ataque contra una lancha rápida que también provenía de Venezuela; en esa ocasión, según lo informado, el saldo fue de 11 muertos, todos presuntos miembros del Tren de Aragua. Donald Trump también se pronunció entonces en Truth Social con una frase que generó amplio debate: "Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Pasó hace unos momentos. Tenemos muchas drogas llegando a nuestro país desde hace mucho tiempo… Así que lo sacamos".

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México