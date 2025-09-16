Jair Bolsonaro es hospitalizado de urgencia tras 'fuerte crisis'

Brasilia, Brasil.- El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado de urgencia a un hospital este martes 16 de septiembre luego de presentar una crisis de hipo, vómitos y una caída en la presión arterial, según informó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, a través de su cuenta en la red social X.

Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa.

Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência.

Peço a oração de todos para que não seja nada grave. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 16, 2025

El exmandatario, de 70 años, cumple actualmente prisión domiciliaria y fue escoltado al centro médico por policías penales encargados de su vigilancia, dado que el traslado se produjo por una emergencia médica.

Segunda visita al hospital

Se trata de la segunda vez en menos de una semana que Bolsonaro acude al mismo hospital. El pasado domingo fue sometido a un procedimiento ambulatorio programado para la extirpación de ocho lesiones cutáneas, con la autorización del magistrado Alexandre de Moraes, juez encargado de instruir las causas judiciales en su contra.

Antecedentes de salud

Bolsonaro ha enfrentado múltiples complicaciones de salud desde que fue apuñalado durante un acto de campaña en 2018, lo que le dejó secuelas en el aparato digestivo. En abril de este año, se sometió a una cirugía por una oclusión intestinal, que lo mantuvo hospitalizado durante tres semanas.

Prisión domiciliaria

El exmandatario y líder de la ultraderecha brasileña fue recientemente condenado a 27 años y tres meses de prisión en un proceso que aún está sujeto a apelaciones. Cumple su sentencia en régimen de arresto domiciliario, mientras avanzan otras causas judiciales en su contra. Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial sobre su estado de salud tras este nuevo ingreso hospitalario.

Fuente: Tribuna del Yaqui