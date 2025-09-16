Trágica muerte Brasil: Sujeto intenta tomar una selfie, resbala y sufre fatal golpe en la cabeza

Río de Janeiro, Brasil.- Una tragedia ha conmocionado a la comunidad de Río de Janeiro, en Brasil, y es que Luiz Guilherme Campitelli, de 31 años de edad, perdió la vida tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza después de una noche de fiesta. Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 14 de septiembre en São Conrado, al sur de la ciudad, así lo informaron medios brasileños. Los primeros informes indican que el hoy occiso intentó tomarse una selfie en el carril bici Tim Maia.

Mientras trataba de sacar la foto, la billetera de Luiz Guilherme se cayó entre las piedras, por lo que intentó recuperarla, pero se resbaló y cayó entre las rocas. El deceso del hombre se registró frente a varios testigos, entre ellos un amigo cercano, y algunos captaron el momento en video. En declaraciones para el medio brasileño G1, el tío de la víctima, Juanildo Freitas, declaró que no entiende cómo sucedió este lamentable suceso.

Llegó a compartir una última publicación dentro de la fiesta, donde decía ‘siendo joven’. Lo que nos llegó es que se resbaló, se lastimó y terminó ocurriendo esta fatalidad. No sabemos cómo su billetera terminó tan lejos donde estaba el cuerpo, de donde fue a buscarla. Es un momento trágico, era mi único sobrino", mencionó Freitas.

uD83DuDC49Um trágico acidente ocorreu na ciclovia Tim Maia, localizada na avenida Niemeyer, em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro. Luiz Guilherme Campitelli, de 31 anos, morreu ao cair do alto da estrutura enquanto tentava tirar uma selfie.

En las imágenes se puede apreciar al sujeto de complexión musculosa, quien vestía una bermuda de mezclilla y una playera sin mangas, cómo le cuesta mantener el equilibro al momento de intentar recuperar su billetera. Por su parte, la comisaria Daniela Terra, titular de la dependencia que investiga el caso, confirmó la versión y comentó que el amigo de Luiz Guilherme será un testigo clave durante las indagatorias de este caso que es clasificado como un accidente.

Fue a tomarse un selfie en el mirador y la billetera cayó sobre las piedras. En esto, trató de bajar para recoger los objetos y, desafortunadamente, se desequilibró, se cayó y murió… estamos esperando unos días para escuchar a su amigo", explicó Terra.

Luiz Guilherme, de 31 anos, tinha acabado de sair de uma festa quando decidiu subir em uma grade para tirar a foto. Testemunhas disseram que ele escorregou e bateu a cabeça nas pedras.



Luiz Guilherme, de 31 anos, tinha acabado de sair de uma festa quando decidiu subir em uma grade para tirar a foto. Testemunhas disseram que ele escorregou e bateu a cabeça nas pedras.

Una menor muere a causa de una golpiza

En otra noticia registrada también en Brasil, Alicia Valentina, una adolescente de 11 años, murió tras ser golpeada por cinco compañeros al interior de la Escuela Municipal Tia Zita, ubicada en la ciudad de Belém do São Francisco, en el estado de Pernambuco. Una cámara de seguridad grabó cómo la menor es seguida por sus victimarios hasta un baño y posteriormente sale tocándose la oreja izquierda. La autopsia determinó que Alicia falleció a causa de traumatismo craneoencefálico producido por un objeto contundente.

Menina de 11 anos morre após ser espancada por colegas dentro da escola no Sertão de PE.



Alícia Valentina foi agredida dentro da Escola Municipal Tia Zita, em Belém do São Francisco. A menina estava internada no Hospital da Restauração, no Recife, onde teve morte cerebral.

