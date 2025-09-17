El Buque Cuauhtémoc reanuda operaciones tras el accidente en Nueva York

Nueva York, EU.- El Buque Escuela Cuauhtémoc ARM, emblema de la Marina Armada de México, reanudó sus operaciones con un zarpe simbólico por las aguas de Nueva York, cuatro meses después del accidente en el que impactó contra el puente de Brooklyn y fallecieron dos tripulantes.

La embarcación, que permanecía en reparación desde mayo, volvió a navegar tras ser restaurada por un equipo especializado de astilleros, informó el Consulado General de México en Nueva York.

#AlMomento



Tras concluir los trabajos de mantenimiento mayor, el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc ARM BE-01 ha zarpado para realizar Pruebas de Aceptación en la Mar con una duración tentativa de 72 horas, como parte del protocolo previo a su reincorporación a labores operativas.… pic.twitter.com/SGYmT51GVB — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 17, 2025

La salida simbólica fue encabezada por el capitán del buque, Víctor Hugo Molina, y contó con la presencia del cónsul mexicano en la ciudad, Marcos Bucio, así como de agregados.

Reparan y reactivan el buque Cuauhtémoc

El Cuauhtémoc partirá de Nueva York a inicios de octubre rumbo a México, en una travesía que, según el consulado, estará 'cargada de memoria, resiliencia y honor'. La jornada de reactivación representa 'un paso importante' tras el accidente en el que murieron los jóvenes tripulantes América Yamileth Sánchez y Adal Yahir Maldonado.

El 13 de mayo, el buque (con 277 tripulantes a bordo) llegó a Nueva York en una misión de diplomacia pública, formación naval y promoción cultural. Sin embargo, durante una maniobra, la embarcación impactó con el puente de Brooklyn, rompiendo sus tres mástiles.

El consulado agradeció nuevamente al alcalde de Nueva York, Eric Adams, por su solidaridad tras el accidente, y por el respaldo institucional brindado al embajador Esteban Moctezuma y al personal diplomático mexicano.

Asimismo, se anunció que en los próximos días se incorporarán 176 nuevos cadetes al Cuauhtémoc, quienes contarán con el apoyo del personal consular para completar sus trámites migratorios en la ciudad antes de embarcarse.

Fuente: Tribuna del Yaqui