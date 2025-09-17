Estados Unidos lanza recompensa de 5 mdd por 'El Ruso', ligado al Cártel de Sinaloa

Washington, Estados Unidos.- El Gobierno de Estados Unidos ofreció una jugosa recompensa a cambio de obtener información sobre Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, señalado como uno de los dirigentes del Cártel de Sinaloa. La labor está encabezada por la Administración de Control de Drogas (DEA), la cual está dispuesta a entregar hasta 5 millones de dólares a quien proporcione datos que permitan dar con el paradero del criminal.

Cabe precisar que esta organización delictiva suele operar principalmente en el noroeste de México y desde hace tiempo se encuentra bajo la mira de las autoridades estadounidenses, al igual que su facción conocida como Los Chapitos. De hecho, son numerosos los cargos que se le imputan al también considerado líder de Los Rusos, brazo armado de la facción La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

Entre los delitos que se le atribuyen destacan crimen organizado, tráfico de drogas, posesión y uso de armas de fuego, así como lavado de dinero. En su momento, Donald Trump reveló que debido a este grupo delictivo, a Estados Unidos ingresan fentanilo, cocaína, marihuana y metanfetamina. La medida forma parte del Programa de Recompensas por Narcóticos, una iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos cuyo objetivo es combatir el narcotráfico.

¿Quién es Juan José Ponce Félix?

De acuerdo con información de Infobae, Juan José Ponce Félix nació el 30 de junio de 1982, actualmente tiene 43 años y se desconoce por completo su lugar de origen. A partir de 2012 se sabe que trabajó para Ismael El Mayo Zambada García, exlíder del Cártel de Sinaloa, quien terminó siendo arrestado junto a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, en Estados Unidos el pasado 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas.

Asimismo, según el medio antes citado, a El Ruso también se le relaciona con la corrupción de diversos funcionarios, incluidos policías e incluso elementos del ejército en México, a quienes habría llegado a pagar hasta un millón de dólares mensuales a cambio de su silencio y de poder continuar con sus actividades ilícitas. En TRIBUNA estaremos al tanto de cualquier actualización que surja en torno a este caso.

