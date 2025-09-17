Tras la caída de 'El Mayo', 'El Mencho' sería el narco "más poderoso", según WSJ

Estados Unidos.- De acuerdo con un reportaje del Wall Street Journal, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es el narco "más poderoso del mundo"; esto tras la caída de Ismael 'El Mayo' Zambada. El crecimiento exponencial del CJNG se debería a alianzas clave con 'Los Chapitos', con lo cual este grupo criminal pudo usar las rutas trazadas por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias 'El Chapo'.

El reportaje fue publicado el 16 de septiembre y señala que el CJNG desplazó al Cártel de Sinaloa aprovechando el momento de crisis en el que se encuentra. Derek Maltz, exjefe interno de la Administración de Control de Drogas (DEA), declaró que 'El Mencho' es el narcotraficante más poderoso que opera en el mundo. Incluso se le da el mote de 'rey de la cocaína'.

Ahora 'Mencho' es el rey.- The Wall Street Journal



Mural 17 septiembre 2025



uD83DuDD34 Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se ha convertido en el nuevo Rey de la Cocaína que se vende en Estados Unidos, tras aprovechar su alianza con… pic.twitter.com/QDqPLSAbZm — Gustavo Ramon Cortez Garcia (@Gustavuss) September 17, 2025

El artículo relaciona el crecimiento de 'El Mencho' con el aumento del consumo de cocaína en Estados Unidos, según lo revelan datos de las estadísticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Cabe señalar que esta es una de las razones por las que Nemesio Oseguera Cervantes es uno de los objetivos prioritarios para las autoridades de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Actualmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por 'El Mencho'.

El reportaje también afirma que Oseguera Cervantes se habría reunido en Nayarit con un alto oficial de Iván Archivaldo Guzmán; según lo dicho, el acuerdo consistió en que el CJNG daría armas, dinero y combatientes a cambio de acceso a las rutas de contrabando y túneles fronterizos.

Cártel Jalisco Nueva Generación diversifica sus negocios

El CJNG ha diversificado su negocio más allá de la distribución ilícita de drogas, pues ha extendido sus actividades criminales al robo de combustible, esto por la alta rentabilidad y las complejas redes que ha forjado. Hay que recordar que el Departamento del Tesoro sancionó a nueve personas y 26 empresas con sede en México que están vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

“El Mencho”:

Porque Los Alegres del Barranco interpretaron ‘El Señor de los Gallos’, un corrido dedicado a El Mencho, líder del CJNG, durante su presentación en Guadalajara. pic.twitter.com/zyefF1vXIS — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui