Donald Trump confiesa estar decepcionado de Putin: "Está matando a mucha gente"

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves en una rueda de prensa que el mandatario ruso, Vladímir Putin, le ha "decepcionado", pues pensó que negociar con él el fin de la guerra de Ucrania sería más sencillo, pero "está matando a mucha gente". afirmó.

"Me honra mucho decirles que hemos resuelto seis o siete guerras, conflictos que parecían imposibles de negociar o resolver. La que pensé que sería más fácil fue por mi relación con el presidente Putin. Pero me ha decepcionado; realmente me ha decepcionado", declaró Trump ante los medios.

“Putin me ha decepcionado”, dice Trump una y otra vez. ¿Realmente habrá creído que eran amigos?

En todo caso, los ucranianos han tenido que pagar con sangre.



pic.twitter.com/Mr6mTy4oRP — Ramón Peña-Franco (@ramonpenafranco) September 18, 2025

El mandatario estadounidense explicó que consideraba la guerra en Ucrania como uno de los conflictos más fáciles de resolver, debido a su vínculo personal con Putin. Sin embargo, reconoció que "nunca se sabe en la guerra" y que "suceden cosas muy opuestas a las que uno pensaba". Al ser cuestionado por la prensa sobre el motivo de su decepción, Trump respondió: "Putin está matando a mucha gente. Francamente, los soldados rusos están siendo asesinados en mayor medida que los ucranianos".

Trump también destacó su estrategia para presionar a Rusia, afirmando que Estados Unidos venderá armas a Ucrania a través de la OTAN y buscará bajar los precios del petróleo para debilitar la economía rusa, según comentó en la misma rueda de prensa.

Vladimir Putin

Créditos: Internet

Según reveló el propio Trump, en una entrevista previa con el Diario de New York Post en agosto de 2025, ha sostenido conversaciones telefónicas con Putin desde que asumió la presidencia el 20 de enero de 2025, aunque evitó fechas o frecuencias. "Prefiero no decir nada sobre cuándo hablé con Putin o si lo he hecho desde que asumí el cargo", dijo. El Kremlin, por su parte, se ha negado a confirmar o desmentir dichas llamadas. Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, declaró que no podía confirmar ni desmentir la existencia de esas comunicaciones.

Trump también ha mantenido encuentros con el presidente ucraniano Volodímir Zelensky, quien ha expresado su preocupación por la intención de Rusia de negociar directamente con Washington, excluyendo a Kiev. "No podemos permitir que alguien decida por nosotros. Rusia quiere la destrucción de la libertad y la dependencia ucranianas", afirmó Zelensky en una declaración reciente.

“Tuvimos una conversación muy buena con el presidente Trump”, declaró el mandatario ucraniano Volodímir Zelensky. uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDFAuD83CuDDE6

“Hablamos de puntos muy delicados”, agregó tras su reunión con líderes europeos.#Ucrania #Trump #Diplomacia pic.twitter.com/Sj9XorXwuZ — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) August 18, 2025

El presidente estadounidense ha reiterado su compromiso con la paz, aunque ha marcado distancia: "Esta es una guerra que no habría empezado nunca si yo hubiera sido presidente. Esta es la guerra de Zelensky, Putin y Biden, no la de Trump. Solo estoy ayudando a apagar los grandes y feos fuegos que empezaron por la gran incompetencia y el odio".

En un post en su red social 'Truth Socia' en mayo de 2025, Trump fue tajante sobre Putin tras un aumento en los ataques aéreos rusos: "Siempre he tenido una muy buena relación con Vladímir Putin, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente LOCO! Está matando a un montón de gente sin necesidad, y no me refiero solo a soldados. Los misiles y los drones están siendo disparados contra ciudades en Ucrania, sin ninguna razón".

Putin lanza guerra total contra Ucrania

Créditos: Internet

También lanzó críticas contra Zelensky: El presidente Zelensky no le hace ningún favor a su país al hablar como lo hace. Todo lo que hace. Todo lo que suelta por la boca crea problemas, no me gusta, y es mejor que pare". Estas declaraciones, hechas en agosto de 2025, reflejan la tensión de ambos líderes, ya que Zelensky ha expresado decepción contra Trump por sus acercamientos a Putin.

Está previsto que Trump reciba a Zelensky la próxima semana en Washington, mientras que una nueva llamada con Putin podría ocurrir en los próximos días, aunque no ha sido confirmada oficialmente. En abril y mayo de 2025, Ucrania manifestó su disposición a implementar un alto el fuego de 30 días, respaldado por Estados Unidos y Europa, pero Rusia lo rechazó, proponiendo en cambio treguas más cortas de tres días.

El presidente francés Emmanuel Macron comentó en mayo de 2025 que Trump "se ha dado cuenta de que Putin lo ha engañado" y expresó su esperanza de que esta frustración se traduzca en nuevas sanciones contra Moscú. Trump, que prometió acabar con la guerra en Ucrania durante su campaña, enfrenta ahora una realidad mucho más compleja. Su relación con Putin, que alguna vez fue vista como una ventaja diplomática, se ha convertido en una fuente de frustración. Las próximas semanas serán clave para determinar si Estados Unidos logra influir en un proceso de paz que sigue siendo esquivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México