Sheinbaum responde a Pam Bondi: EU pidió a Caro Quintero, pero México decidió entregarlo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, respondió durante su 'Mañanera del Pueblo' a las recientes declaraciones de la fiscal de Estados Unidos (EU), Pam Bondi, en las que dijo que el Gobierno de México entregó al narcotraficante Rafael Caro Quintero a su país por órdenes del jefe de Estado estadounidense, el republicano Donald Trump.

Ante los medios reunidos en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano confirmó que, en efecto, el Gobierno de EU solicitó la entrega del narcotraficante Rafael Caro Quintero, sin embargo, precisó que la decisión final sobre su traslado al país fue tomada en territorio nacional por el Consejo de Seguridad. La mandataria federal reconoció que existió una petición formal por parte de las autoridades estadounidenses, aunque subrayó que el procedimiento no se resolvió únicamente por esa solicitud.

#EnLaMañaneraDelPueblo | Se entregó a Caro Quintero por seguridad nacional, responde Sheinbaum a Bondi pic.twitter.com/9GAyAH6Jiy — El Heraldo de México (@heraldodemexico) September 18, 2025

Sí había petición de ellos, pero la decisión se tomó aquí en el Consejo de Seguridad, por decisión del Consejo de Seguridad", expresó la presidenta, al señalar que fue una decisión de seguridad nacional.

Sheinbaum señaló que en la actualidad el Gobierno de EU tiene más solicitudes de extradición en México.

La respuesta de la mandataria mexicana se produce un día después de que la fiscal general de EU, Pam Bondi, asegurara que la entrega de Caro Quintero se realizó a petición directa del presidente Donald Trump. A través de su cuenta en X, la funcionaria estadounidense publicó: "En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México".

Como se recordará, en febrero de 2025, el Gobierno de México concretó la entrega de Rafael Caro Quintero y otros 28 internos considerados de alta peligrosidad a las autoridades estadounidenses. En la lista se encontraban también Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de Los Zetas; Vicente Carrillo Fuentes, alias 'El Viceroy'; Tony Montana, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); y José Jesús 'Chango' Méndez, de La Familia Michoacana.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en su momento que esta medida se realizó dentro del marco de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, destacando que se mantuvo el respeto a la soberanía de ambos países.

Fuente: Tribuna del Yaqui