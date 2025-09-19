Sheinbaum califica como "muy buena" reunión con primer ministro de Canadá, Mark Carney

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, habló del encuentro que tuvo con el primer ministro de Canadá, Mark Carney en Palacio Nacional. Destacó, ante medios de comunicación, la relevancia de la visita del diplomático a México, al tiempo que lo calificó como "muy buena, amable y afable".

Como te informamos en TRIBUNA, la reunión formó parte de la visita oficial del mandatario canadiense a la República Mexicana y abordó diversos temas estratégicos, entre ellos comercio, inversión, cooperación energética y ciberseguridad.

Durante su conferencia matutina de este viernes 19 de septiembre, Sheinbaum Pardo resaltó la trayectoria de Carney, quien previamente se desempeñó como gobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, experiencia que consideró fundamental para consolidar la relación bilateral.

Asimismo, la mandataria mexicana subrayó que, además de ser un economista ampliamente reconocido a nivel internacional, el primer ministro mantiene un trato sencillo y cordial, lo que facilita el diálogo político y económico.

Uno de los ejes principales de la reunión fue el fortalecimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). De acuerdo con Sheinbaum, ambas naciones coincidieron en la importancia de mantener y reforzar este acuerdo trilateral, clave para la competitividad regional y la integración de mercados. La presidenta añadió que existe un interés particular en ampliar la cooperación directa entre México y Canadá, lo que abre la puerta a nuevas oportunidades de inversión.

En este contexto, la mandataria señaló que empresas canadienses podrían ampliar su presencia en territorio mexicano, mientras que compañías nacionales tendrían la posibilidad de acceder con mayor fuerza al mercado canadiense. Entre los sectores con mayor potencial de colaboración mencionó la energía, la manufactura y la tecnología, donde se busca complementar capacidades y generar beneficios mutuos.

Otro de los temas tratados fue la cooperación en materia de ciberseguridad y explotación de gas natural. Sheinbaum reconoció que Canadá cuenta con desarrollos avanzados en estas áreas, por lo que México tiene interés en aprender de las prácticas y experiencias del país norteamericano.

Al concluir, Sheinbaum reiteró que la relación personal y profesional con el primer ministro canadiense fue un elemento clave para avanzar en un entendimiento de confianza mutua: "Fue una muy buena reunión. Él realmente es una persona de trato excepcional, y eso facilita mucho la relación".

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'