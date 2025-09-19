Trump y Xi Jinping dialogan en una llamada sobre comercio, fentanilo, TikTok y la guerra en Ucrania

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, confirmó este viernes que sostuvo una "llamada muy productiva" con su homólogo chino, Xi Jinping, en la que ambos líderes abordaron una amplia gama de temas estratégicos, incluyendo comercio bilateral, el tráfico de fentanilo, la guerra en Ucrania y el futuro de TikTok. La conversación marca un nuevo capítulo en la relación entre las dos principales potencias del mundo, en los primeros meses de su segundo mandato presidencial, que inició formalmente en enero de este año.

Según declaraciones publicadas por Trump en su red Truth Social, el diálogo fue "muy bueno tanto para China como para Estados Unidos" y permitió "avances en muchos temas muy importantes". Entre ellos, destacó el compromiso mutuo para equilibrar el comercio, frenar el flujo de fentanilo hacia territorio estadounidense, coordinar posiciones sobre la invasión rusa a Ucrania y avanzar en la "aprobación del acuerdo de TikTok", en referencia al fallo reciente de la Corte Suprema que exige la venta de la plataforma por parte de su empresa matriz china, aunque Trump ha retrasado temporalmente la prohibición para facilitar negociaciones.

"I just completed a very productive call with President Xi of China. We made progress on many very important issues including Trade, Fentanyl, the need to bring the War between Russia and Ukraine to an end, and the approval of the TikTok Deal..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/074W2RHCit — The White House (@WhiteHouse) September 19, 2025

Además, Trump anunció que ambos mandatarios acordaron reunirse en persona durante la próxima Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en octubre en Corea del Sur. También confirmó que viajará a China a principios de 2026, mientras que Xi Jinping visitará Estados Unidos en un "momento oportuno", aún por definir.

La relación entre Trump y Xi ha sido una de las más volátiles y estratégicamente relevantes en la política internacional reciente. Durante su primer mandato (2017–2021), Trump impuso aranceles masivos a productos chinos, acusó a Pekín de prácticas comerciales desleales y lanzó una ofensiva contra empresas tecnológicas como Huawei y TikTok. En paralelo, mantuvo reuniones cordiales con Xi, incluyendo encuentros en el G-20 y visitas oficiales, en un intento por negociar acuerdos comerciales y contener tensiones geopolíticas.

Tras dejar la Casa Blanca en 2021 y regresar con una victoria en las elecciones de 2024, Trump ha adoptado una postura más ambigua frente a China. Aunque ha prometido aumentar los aranceles hasta un 70 por ciento y endurecer los controles sobre exportaciones tecnológicas, también ha expresado su intención de "salvar TikTok" y buscar acuerdos que "hagan del mundo un lugar más pacífico y seguro".

En los últimos meses, ambos líderes han mantenido comunicación indirecta a través de representantes, y Xi felicitó públicamente a Trump por su reelección, abogando por "un nuevo punto de partida" en las relaciones bilaterales. Trump reiteró su intención de renegociar los términos comerciales con China, buscando reducir el déficit y proteger la industria estadounidense. Xi, por su parte, expresó disposición a mejorar los lazos económicos y evitar una escalada arancelaria.

Estados Unidos ha acusado a China de ser origen de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo, una droga que ha causado una crisis de salud pública. Trump exigió medidas concretas para frenar el tráfico, mientras que Xi prometió cooperación en el combate a las drogas ilícitas.

uD83DuDD34 Trump asegura que hay un acuerdo para que TikTok pueda seguir utilizándose en Estados Unidos



??El comunicado chino solo asegura que Xi Jinping está dispuesto a negociar el futuro de la red social y le pide a Trump que no tome acciones unilaterales comerciales



uD83CuDDFAuD83CuDDF8@maria_carou pic.twitter.com/gQEe9B5S83 — Radio 5 (@radio5_rne) September 19, 2025

Tras el fallo de la Corte Suprema que exige la venta de TikTok por parte de ByteDance, Trump indicó que tomará una decisión "en un futuro no muy lejano". Aunque en su primer mandato intentó prohibir la plataforma, ahora parece inclinado a permitir su permanencia bajo condiciones renegociadas, habiendo retrasado la implementación del ban para promover un acuerdo con inversores estadounidenses.

Aunque China ha mantenido una postura ambigua frente a la invasión rusa, Trump busca que Xi ejerza presión sobre Moscú para facilitar una salida diplomática. No se han revelado detalles concretos sobre este punto, pero ambos líderes coincidieron en la necesidad de "hacer el mundo más pacífico".

La reunión prevista en la Cumbre APEC de octubre será el primer encuentro cara a cara entre Trump y Xi desde 2019. Se espera que allí se formalicen acuerdos preliminares sobre comercio y tecnología, y se establezca una hoja de ruta para futuras negociaciones. El viaje de Trump a China en 2026 podría incluir visitas a centros tecnológicos y reuniones con empresarios, mientras que la visita de Xi a Estados Unidos dependerá de la evolución de los acuerdos bilaterales.

#Sonora | El embajador de EU en México, Ronald Johnson, resaltó los resultados que ha dejado la Unidad Fronteriza de Sonora, afirmando que ahora la frontera entre ambos países es "más segura y más fuerte"uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDF35 pic.twitter.com/itAIOQ4kSj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México