Conmoción en EU: Arrestan a una reina de belleza por esconder el cadáver de un bebé

Kentucky, Estados Unidos.- Una denuncia alertó a autoridades de Kentucky, Estados Unidos, sobre un comportamiento sospechoso en una vivienda que se localiza en la avenida Park, ubicada en la ciudad de Lexington, perteneciente al condado de Fayette. Como parte de las acciones, la policía local detuvo a Laken Snelling, una estudiante de 21 años y reina de belleza en su localidad, tras localizar el cadáver de un recién nacido en un mueble al interior de su domicilio.

Según informes policiales, el caso se registró el domingo 31 de agosto, cuando agentes se presentaron en el sitio y encontraron el cuerpo sin vida del bebé dentro de un armario, mismo que se encontraba envuelto en una toalla y en un bolsa negra. Aunque la causa del fallecimiento está bajo análisis del forense del condado, la fémina fue detenida de inmediato y puesta bajo investigación formal. Agentes describieron la escena del hallazgo como "impactante y desgarradora".

La Fiscalía acusó a Snelling de ocultamiento de nacimiento, abuso de un cadáver y manipulación de pruebas, cargos considerados graves en la legislación estatal. Trascendió que la joven pagó una fianza de 100 mil dólares, por lo que actualmente enfrenta su proceso bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres. El caso cobra mayor relevancia por la estricta legislación sobre el aborto que está vigente en Kentucky desde 2022, lo que abre un nuevo frente de debate en la región.

Cualquier otra pregunta debe dirigirse a la Policía de Lexington", declaró el portavoz de la universidad tras conocerse el caso.

¿Quién es Laken Snelling?

Laken Snelling se ha destacado en su localidad por su faceta como porrista universitaria e integrante del equipo de stunt, una disciplina deportiva basada en acrobacias y rutinas grupales. Durante tres temporadas consecutivas representó a la Universidad de Kentucky en diferentes competencias, lo cual la llevó a ganar notoriedad en su comunidad estudiantil.

También ha sido reconocido por participar en concursos de belleza, incluso se coronó en un certamen organizado en el condado de Jefferson. De acuerdo con el medio local Lex18, Laken es originaria de White Pine, Tennessee, aunque se encuentra estudiando en la Universidad de Kentucky, en donde está cursando su último año. Se reportó que durante su entrevista con la policía, Snelling admitió "haber dado a luz".

