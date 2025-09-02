Ejército de EU ataca un barco proveniente de Venezuela; señalan que transportaba droga

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Este martes 2 de septiembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el letal ataque por parte del Ejército estadounidense contra un barco que transportaba droga y que partió desde Venezuela. A través de su cuenta en la red social X, Marco Rubio detalló que este hecho tuvo lugar en el sur del Caribe y aseguró que la embarcación era "operada por una organización narcoterrorista designada".

Durante una conferencia de prensa, Trump afirmó que el cargamento era propiedad del Cártel de los Soles, organización criminal señalada por el gobierno estadounidense de ser operada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su colaborador Diosdado Cabello. Estas acciones forman parte del despliegue militar que Estados Unidos realiza en el Caribe para detener el tráfico de drogas hacia su territorio.

En los últimos minutos, literalmente derribamos un barco cargado de drogas, con mucha droga… Ocurrió hace unos momentos y nuestro gran general, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien ha sido increíble, incluyendo lo ocurrido en Irán, eliminando cualquier potencial nuclear durante mucho tiempo".

Tenemos mucha droga entrando a nuestro país, desde hace mucho tiempo. Y esto salió de Venezuela, y está saliendo en grandes cantidades. Muchas cosas están saliendo de Venezuela. Así que lo eliminamos", dijo el mandatario.

Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, reafirmó lo dicho por el presidente Donald Trump durante un evento realizado en la Casa Blanca.

Como @potus acaba de anunciar hace unos momentos, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada", escribió el funcionario.

El despliegue naval estadounidense cerca de Venezuela incluye los destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke (USS Gravely, USS Jason Dunham, USS Sampson), un crucero de misiles guiados (USS Lake Erie) y un submarino de ataque de propulsión nuclear (USS Newport News), así como un escuadrón anfibio compuesto por el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale con más de 4 mil 500 efectivos.

Fuente: Tribuna del Yaqui