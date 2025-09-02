Reino Unido advierte a estudiantes extranjeros sobre posible expulsión por exceder duración en visas

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El Gobierno del Reino Unido ha iniciado una campaña para contactar directamente a estudiantes extranjeros cuya visa está próxima a vencer, con el objetivo de advertirles sobre su obligación de abandonar el país si ya no tienen derecho legal a permanecer.

Según el reporte, el Ministerio del Interior ha comenzado a enviar mensajes de texto y correos electrónicos a estos estudiantes. En los mensajes se les indica que, de no salir voluntariamente, podrían ser expulsados, y que las solicitudes de asilo sin fundamento serán rechazadas 'rápida y rotundamente'.

Hasta el momento, unas 10 mil personas ya han sido contactadas, y se espera que decenas de miles más reciban comunicaciones similares durante los próximos meses. La BBC estima que alrededor de 130 mil estudiantes podrían verse afectados por esta medida.

Alertan a estudiantes extranjeros por visas vencidas

¿Por qué se implementó?

El Ministerio del Interior implementó esta campaña en respuesta al aumento de personas que ingresan legalmente con visas de estudiante y que, una vez vencidas, solicitan asilo. De acuerdo con datos oficiales, en el año hasta junio de 2025, 41 mil 100 solicitudes de asilo provinieron de personas que habían ingresado al país con visas legales, siendo los estudiantes el grupo más numeroso entre ellas.

En el mismo periodo, 43 mil 600 personas solicitaron asilo tras haber llegado al Reino Unido en pequeñas embarcaciones a través del canal de la Mancha. Estas cifras representan el 39 por ciento del total de solicitudes de asilo, según los datos oficiales.

La ministra del Interior, Yvette Cooper, anunció en el Parlamento que el Gobierno llevará a cabo una reforma del sistema de asilo, incluyendo una revisión del mecanismo de apelaciones y medidas para reforzar el control en las fronteras.

Fuente: Tribuna del Yaqui