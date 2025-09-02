Sheinbaum revela AGENDA de Marco Rubio en México: Llegará al AIFA y se reunirán mañana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes 2 de septiembre sobre la agenda del secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, durante su visita a territorio nacional. La mandataria explicó que el funcionario estadounidense llegará esta tarde al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde será recibido por el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', la Jefa del Ejecutivo Federal detalló que la reunión oficial entre ella y el secretario estadounidense se realizará mañana, miércoles 3 de septiembre, por la mañana, con una duración aproximada de una a dos horas. Al finalizar este encuentro, se realizará una conferencia de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la que ambos funcionarios darán a conocer los resultados de las conversaciones y los acuerdos alcanzados en temas de interés bilateral.

Él llega hoy en la tarde, mañana lo recibí a las 10 de la mañana y vamos a tener una reunión de una o dos horas", detalló Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum celebra relación entre México y EU

En la previa, la mandataria mexicana destacó que la relación entre México y la administración estadounidense encabezada por Donald Trump ha sido positiva y que se busca mantener una cooperación respetuosa y constructiva en beneficio de ambos países. En cuanto a la cooperación en seguridad, Sheinbaum Pardo puntualizó que la colaboración con EU se limitará a intercambios de información y coordinación de inteligencia, sin intervención directa en territorio nacional.

Podemos colaborar en información, si ellos tienen información de delincuencia organizada en México, la podemos recibir nosotros. Si nosotros tenemos información de delincuencia organizada en Estados Unidos, ellos la reciben. Una colaboración para información, para inteligencia, ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio, a menos que sea acordada de forma común", expresó la doctora.

Sheinbaum reiteró que su gobierno no permitirá injerencias extranjeras ni violaciones al espacio nacional, refiriéndose a recientes planteamientos de funcionarios estadounidenses que proponían participación militar en territorio mexicano. La presidenta enfatizó que México continuará ejerciendo su soberanía de manera firme, manteniendo la cooperación en condiciones de respeto mutuo.

Marco Rubio realizará una gira de tres días que incluirá visitas a México y Ecuador, siendo esta su segunda visita a países de habla hispana desde que asumió el cargo. Durante su estancia, se prevé que se aborden temas clave como la lucha contra los cárteles de la droga, la migración, el comercio y otros aspectos de cooperación bilateral en seguridad. La reunión con la presidenta Sheinbaum será el miércoles 3 de septiembre por la mañana.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'