(VIDEO) Abaten a inmigrante tras ataque masivo en Francia; hay un herido de gravedad

Marsella, Francia.- La tarde de este martes 2 de septiembre de 2025 se registró un ataque masivo en el centro de la ciudad de Marsella, Francia, en donde un hombre de origen tunecino atacó con un cuchillo a varias personas, dejando a cinco heridos, uno de ellos de gravedad. La noticia fue confirmada por el fiscal Nicolas Bessone e informó que el agresor tuvo que ser abatido por elementos de la policía local.

De acuerdo con el informe presentado por Bessone, el sospechoso fue expulsado de un hotel por no pagar el alquiler. El inmigrante, cuyo estatus de residencia era legal, reaccionó de forma violenta y regresó al inmueble con dos cuchillos para atacar al nuevo inquilino de la habitación en la que se encontraba hospedado. Posteriormente, el sujeto agredió al gerente del lugar y al hijo del mismo, a quien apuñaló por la espalda.

De igual manera, el fiscal agregó que el individuo siguió intentando herir a otros civiles en un bar cercano al hotel y en las calles aledañas, hasta que finalmente fue neutralizado por los oficiales. Las autoridades descartaron que se trate de un ataque terrorista en este suceso violento registrado cerca del Viejo Puerto, en un lugar reconocido por el tráfico de drogas en esa ciudad que se encuentra en el sudeste de Francia.

Uno de los vecinos del barrio comentó que la policía llegó rápidamente para controlar la situación, mientras que otro ciudadano expresó que presenció cómo el abatido se movilizaba con "dos grandes cuchillos de carnicero". Por lo pronto, las autoridades francesas se encuentran realizando las investigaciones correspondientes del caso para esclarecer los hechos.

Intentaron detenerlo frente a un restaurante de comida rápida y allí el hombre trató de atacar a un policía con un cuchillo. El policía gritó ‘alto, alto’ antes de oír disparos", declaró uno de los testigos.

Por su parte, Bruno Retailleau, ministro del Interior, viajará hasta Marsella para visitar la sede de la policía. Mientras que el alcalde marsellés, Benoit Payan, externó su apoyo para las víctimas y aplaudió el proceder por parte de los uniformados que evitaron que más personas pudieran resultar lesionadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui