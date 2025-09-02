(VIDEO) Padre instala cámara oculta para proteger a su hija en Brasil y descubre lo peor

Comparta este artículo

Belo Horizonte, Brasil.- Una vecina del barrio de Lindéia ha despertado indignación en Brasil, ya que fue filmada por una cámara oculta mientras asfixiaba y agredía físicamente a su propia hija. Según informes de medios brasileños, el artefacto de grabación fue instalado por el padre de la pequeña, quien sospechaba que su hija era víctima de maltrato infantil por parte de su expareja y la grabación posteriormente fue difundida por el portal de noticias G1.

El video fue editado para no exponer las agresiones de la mujer de forma explícita y en el material se puede apreciar cómo la mujer empuja violentamente la cabeza de la niña de 2 años, la hace perder el equilibrio y, tras la caída, la patea sin piedad. De acuerdo con el medio citado, en el video original se observa a la mamá asfixiando a la infante contra el colchón y pegándole una cachetada. A causa de estas acciones, la fémina fue detenida por la Policía Civil.

Al momento de ser interrogada sobre sus actos, la agresora justificó el hecho alegando que se encontraba sobrecargada por las tareas del hogar y el cuidado de sus hijos gemelos. También aseguró que el padre de la víctima no le ayudaba con la crianza de la menor. La investigación se encuentra en manos de la Comisaría Especializada de Protección de Niños y Adolescentes y autoridades locales indicaron que la madre enfrenta cargos por lesiones corporales.

La menor quedó bajo resguardo, mientras la sociedad brasileña expresa su repudio y exige justicia en un caso que expone, una vez más, la fragilidad de los más pequeños frente a la violencia en sus propios hogares", explicó el portal de noticias Red Uno.

La mujer fue captada mientras agredía físicamente a su propia hija.

En otro caso registrado en el país sudamericano, sicarios acribillaron a una mujer de 36 años de edad, en hechos ocurridos en la zona oeste de Río de Janeiro. En un video que comenzó a circular en redes sociales se puede apreciar que la víctima fue atacada en la fachada de su vivienda y frente a su familia. Fuentes de la policía local señalaron que la fémina recibió al menos 13 balazos en distintas partes de su cuerpo y tuvo que ser llevada de emergencia a un hospital en estado crítico.

