VIDEO: Revelan MOMENTO EXACTO del ATAQUE a embarcación venezolana cargada de droga

Estados Unidos.- Se dio a conocer el video donde se ve el momento exacto del ataque a la embarcación venezolana cargada de droga; según se reporta, 11 personas murieron por el ataque. Las autoridades de Estados Unidos confirmaron que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron un ataque letal en el sur del mar Caribe contra una embarcación que transportaba drogas y que había salido de Venezuela. Aquí TRIBUNA te comparte el video del momento exacto.

Fue el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien confirmó el ataque y dijo que el barco fue "neutralizado" por representar una amenaza directa a la seguridad nacional. El ataque tuvo lugar en aguas internacionales del sur del Caribe, cerca de las costas venezolanas. Rubio confirmó la acción en su cuenta oficial de X (antes Twitter), calificándola como un ataque letal contra una embarcación gestionada por una organización narcoterrorista designada por el gobierno estadounidense.

Según lo dicho por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, 11 personas murieron por el ataque militar. "El ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque se saldó con la muerte de 11 terroristas", dijo Trump en Truth Social. Además, Trump dijo que la orden se efectuó por "un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área encargada al Comando Sur" .

De momento, el gobierno de Venezuela no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente. Sin embargo, días atrás, el presidente Nicolás Maduro había declarado un estado de "máxima preparación" ante lo que calificó como amenazas militares provenientes de Estados Unidos. Maduro también advirtió que su país se declararía "en armas" si fuera atacado, lo que podría aumentar las tensiones diplomáticas entre ambas naciones.

Tren de Aragua, la organización terrorista a la que pertenecería la embarcación venezolana

Hay que recordar que en febrero pasado, Trump designó a la organización venezolana Tren de Aragua como una "entidad terrorista" y además en diferentes ocasiones ha señalado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como líder del crimen organizado.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México