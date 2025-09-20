¿Acuerdo de paz para Ucrania y Rusia? Trump y Zelensky se reunirán en asamblea de la ONU

Kiev, Ucrania.– El presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, anunció este sábado que se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump al margen de la Asamblea General de la ONU la próxima semana, tras la escalada en el conflicto con Rusia, que intensificó sus ataques recientemente.

La confirmación del encuentro llega tras uno de los mayores bombardeos rusos desde el inicio de la guerra, con el lanzamiento de 40 misiles y 580 drones sobre territorio ucraniano. El ataque dejó al menos tres muertos y decenas de heridos, según detalló el propio Zelensky, quien denunció que un misil con municiones de racimo impactó directamente en un edificio de apartamentos en la ciudad de Dnipró, en el centro-este del país.

Zelensky busca apoyo internacional

En respuesta, el ejército ucraniano llevó a cabo bombardeos con drones contra infraestructuras estratégicas en Rusia. En la región de Samara, a más de 800 kilómetros del frente, un ataque causó la muerte de cuatro personas, según confirmó el gobernador local, Viacheslav Fedorishchev. Además, Kiev reportó daños en refinerías de petróleo en Samara y Sarátov, y la paralización de estaciones de bombeo que alimentan el presupuesto energético ruso.

Conversaciones

Zelensky reiteró que está dispuesto a reunirse con Vladimir Putin, tanto de forma bilateral como trilateral, aunque Moscú ha rechazado esa posibilidad. "Estamos listos para una reunión con Putin... Él no está listo", afirmó el mandatario ucraniano, quien también advirtió: "Esperamos sanciones si no hay reunión entre los dirigentes o, por ejemplo, ningún alto al fuego".

Por su parte, Trump, quien ha prometido terminar con la guerra rápidamente, mantiene una postura crítica frente a la prolongación del conflicto. Sin embargo, las conversaciones de paz entre ambas naciones están estancadas desde hace meses, y los tres ciclos de diálogo en Estambul no lograron más que intercambios de prisioneros.

Zelensky se reunirá con Trump en la ONU

Escalada

Rusia afirmó haber tomado la aldea de Berezove, en la región de Dnipropetrovsk, mientras que en la zona de Kupiansk, al noreste de Ucrania, se registran intensos combates por el control de este centro ferroviario clave que Kiev recuperó en su contraofensiva de 2022.

Al mismo tiempo, la violación del espacio aéreo de Estonia por parte de tres aviones rusos (hecho negado por Moscú) generó alarma en la OTAN y nuevas tensiones con Occidente. La semana pasada, Polonia también denunció el sobrevuelo de unos 20 drones rusos sobre su territorio.

Zelensky pidió nuevamente cooperación internacional para fortalecer los sistemas de defensa antiaérea: "Debemos encontrar soluciones junto con otros países para derribar drones sobre Ucrania", instó.

Fuente: Tribuna del Yaqui