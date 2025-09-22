Francia reconoce ante ONU a Palestina como Estado

Ciudad de México.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció hoy el reconocimiento del Estado de Palestina en la apertura de una "conferencia internacional por la solución de los dos Estados (Israel y Palestina)" que se celebra en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). "Ha llegado el momento de la paz, de liberar a los 48 rehenes retenidos por Hamás y de detener la guerra, las masacres y la huida de la población", añadió.

El mandatario francés defendió además la "solución de dos Estados": "Recae sobre nosotros una responsabilidad histórica. Debemos hacer todo lo posible para preservar la posibilidad misma de una solución de dos Estados, Israel y Palestina, viviendo uno al lado del otro en paz y seguridad".

Bandera de Palestina, Francia y la Unión Europea

Créditos: Internet

"El reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no resta nada a los derechos del pueblo israelí, que Francia ha apoyado desde el primer día", ha continuado. El reconocimiento francés, como punta de lanza de los 142 países que en julio firmaron la llamada declaración de Nueva York por la solución de dos Estados, es también "una derrota para Hamás", ha subrayado el mandatario francés, en contraposición a lo que sostienen las autoridades israelíes, para las que la medida "es una gran recompensa" para el grupo armado palestino.

El domingo, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal ya habían reconocido el Estado palestino. Ya son más de 150 países en total los que han dado este paso. Este gesto de algunos de los aliados tradicionales de Israel supone un cambio histórico a nivel geopolítico y diplomático, aunque, de momento, Tel Aviv se mantiene impasible en su ofensiva en Gaza.

Netanyahu expresó el domingo que no habrá un Estado palestino y amenazó con extender la colonización en Cisjordania. Dos ministros israelíes de extrema derecha, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, pidieron incluso la anexión de este territorio palestino ocupado.

Con esta oleada de reconocimientos, son ya cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad los que están a favor de crear un Estado palestino. Los otros dos son China y Rusia, con Estados Unidos como único miembro en contra de ese paso simbólico. Más allá del Consejo de Seguridad, casi 160 de los 193 países que integran la ONU consideran a Palestina un Estado.

