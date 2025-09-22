Golpe al narco en Sudáfrica: Desmantelan narcolaboratorio y detienen a cinco mexicanos

Mpumalanga, Sudáfrica.- La lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas a nivel internacional continúa. Ahora, autoridades de Sudáfrica informaron sobre un operativo en el que desarticularon un narcolaboratorio dedicado a la producción de metanfetamina. En estas acciones, los resultados fueron positivos, pues seis personas fueron detenidas; lamentablemente, cinco de estas eran mexicanas.

La acción se desarrolló el pasado viernes 19 de septiembre de 2025 en Volksrust, ciudad de la provincia de Mpumalanga, ubicada a unos 250 kilómetros al sureste de Johannesburgo. De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía sudafricana, la intervención se dio tras recibir reportes sobre un fuerte olor a químicos en una granja localizada en Oudehoutkloof, lo que generó sospechas de actividades ilícitas.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 19 de septiembre. Foto: Twitter

Ante esta situación se implementó la denominada Operación Shanela 2, en la que participaron diferentes corporaciones de seguridad. Al arribar al sitio, los agentes encontraron las puertas cerradas, sin embargo, lograron ingresar al inmueble. En ese momento, varios individuos intentaron huir a pie, pero fueron alcanzados y detenidos por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades confirmaron que cinco de los detenidos son ciudadanos mexicanos, quienes se encontraban en territorio sudafricano de manera irregular, además de un hombre sudafricano que fungía como cuidador de la propiedad.

Durante la inspección se aseguraron diversos materiales relacionados con la fabricación de drogas sintéticas, entre ellos precursores químicos en grandes cantidades, equipo especializado para la producción de estupefacientes, así como metanfetamina empaquetada en loncheras y recipientes plásticos, almacenada en congeladores. El valor de la droga decomisada asciende a aproximadamente 350 millones de rands, equivalentes a 20.2 millones de dólares.

En el lugar también se incautó una pistola de perdigones cargada con balas de fogueo y tres cartuchos útiles de 9 mm, que se encontraban en poder del cuidador. Este último también enfrentará cargos por posesión de municiones.

La policía sudafricana precisó que, además de los detenidos, dos personas más, presuntamente originarias de países de África occidental, lograron escapar y continúan siendo buscadas por las autoridades.

Según lo informado por un portavoz a la agencia AFP, los cinco mexicanos arrestados podrían enfrentar cargos por violación a la Ley de Drogas y Tráfico de Drogas, así como por infracciones a la Ley de Inmigración, dado que no contaban con documentos legales para su estancia en el país.

Fuente: Tribuna del Yaqui