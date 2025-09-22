Guerra de Israel: Sheinbaum subraya reconocimiento de Palestina y pide que termine el genocidio

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró este lunes 22 de septiembre de 2025 su postura frente a la guerra que mantiene Israel en la Franja de Gaza, la cual provocado la muerte de más 65 mil palestinos, entre ellos más de 19 mil niños.

Durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo', realizada en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano enfatizó que México respalda los llamados internacionales para que cese lo que calificó como un genocidio y reafirmó la política exterior de paz, no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pide desde la mañanera en Palacio Nacional que "Que pare este genocidio en Gaza" y El presente gobierno es el primero que reconoce a la representante de Palestina como embajadora. "Hemos acompañado todas las denuncias que se presentaron… pic.twitter.com/GvpSSsExcB — Periodistas Unidos (@PeriodistasU) September 22, 2025

Asimismo, Sheinbaum Pardo destacó que su administración marcó un hito diplomático al reconocer oficialmente a una embajadora palestina con plenos derechos, un hecho sin precedentes en la historia de la política exterior mexicana: "Antes se reconocían representantes diplomáticos, pero no había habido embajadores. La primera vez que hay una embajadora palestina, como tal reconocida, es con nuestro gobierno".

En relación con la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la mandataria informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente llevará un mensaje de paz que enfatiza la necesidad de detener la violencia y promover una solución basada en el reconocimiento mutuo de Israel y Palestina como Estados soberanos. La presidenta indicó que este enfoque diplomático busca garantizar la protección de la población civil y resolver el conflicto de manera pacífica.

De igual forma, la mandataria recordó que desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), México ha acompañado de manera activa las denuncias internacionales sobre la situación en Gaza, en coordinación con gobiernos como el de Chile. La presidenta subrayó que estas acciones reflejan la postura histórica de México en favor del respeto a los derechos humanos y la protección de la población civil en contextos de conflicto armado.

México, abierto a recibir menores palestinos

Asimismo, la mandataria mencionó que México está abierta a recibir a menores palestinos afectados por la guerra, como parte de las medidas humanitarias que su gobierno podría implementar en caso de ser necesario, mostrando un compromiso con la protección de la infancia y los derechos humanos en contextos de crisis.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'