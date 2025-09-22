Nicolás Maduro envía carta a Trump: Le propone diálogo directo con su enviado Richard Grenell

Ciudad de México.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que rechazó las acusaciones de vínculos con el narcotráfico y planteó la posibilidad de reabrir canales de comunicación a través de Richard Grenell, enviado especial de la Casa Blanca.

En la carta, compartida en 'Telegram' por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y confirmada a CNN por una fuente estadounidense con conocimiento del tema, Maduro niega cualquier vínculo con el narcotráfico, calificando las acusaciones como "noticias falsas, propagadas a través de varios medios", y propone "una conversación directa y franca con su enviado especial".

Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica", escribió Maduro.

DICTADURA CHAVISTA confirma carta enviada por Maduro a TRUMP el 6 de septiembre a través de "un intermediario suramericano”

La dictadura ha publicado la carta completauD83DuDC47uD83DuDC47uD83DuDC47 pic.twitter.com/zouW6w3iJY — Entre Líneas No Oficial (@EntrelineasNoOf) September 21, 2025

Rodríguez afirmó que Maduro anunció el envío de la carta el 5 de septiembre y que su contenido presenta "la irrefutable verdad de Venezuela", respaldada por mapas y datos científicos avalados por organismos internacionales. En el texto, Maduro rechazó las acusaciones que lo vinculan con redes de narcotráfico y denunció que "innumerables noticias falsas" han sido utilizadas para justificar una escalada militar.

Como respaldo, Nicolás Maduro adjuntó documentos con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras fuentes, en los que se indica que "87 por ciento de la droga producida en Colombia sale por los puertos del Pacífico; el ocho por ciento por la Guajira Norte de Colombia y apenas un cinco por ciento intenta ser transportada a través de Venezuela, siendo combatida, interceptada y destruida toda la droga incautada".

El presidente venezolano también reconoció a Trump "por la importante labor en busca de resolver conflictos internacionales heredados por administraciones anteriores". En ese sentido, expresó su deseo de superar las tensiones: "Espero que podamos juntos derrotar estas 'fake news' que llenan de ruido una relación que tiene que ser pacífica e histórica".

El envío de la carta ocurrió pocos días después de que Estados Unidos reportara cuatro ataques militares contra embarcaciones en el Caribe entre el 6 y el 19 de septiembre, todos atribuidos al combate contra el narcotráfico. Sin pruebas de por medio. Minutos antes de que la carta se hiciera pública en su totalidad, Donald Trump fue cuestionado por un periodista a las afueras de la Casa Blanca sobre si había recibido el documento.

No quiero decirlo, veremos qué pasa con Venezuela", añadió Donald Trump.

Maduro envía carta a Trump en defensa de la soberanía, pide abrir caminos de entendimiento “Ninguna de las diferencias que tenemos puede llevar a un conflicto militar de alto impacto en Suramérica”



Trump responde “Veremos qué pasa con Venezuela”. Soberbiapic.twitter.com/QislW3v8Mk — Vanessa Ortiz (@VanessaOrtizz) September 22, 2025

Sin embargo, la falta de una confirmación clara por parte de Trump mantiene en incertidumbre el rumbo de las relaciones entre Caracas y Washington.

Fuente: Tribuna del Yaqui