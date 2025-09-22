Palestina obtiene reconocimiento oficial de Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal

Ciudad de México.- El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este domingo que el Reino Unido reconoce oficialmente al Estado palestino, marcando un cambio significativo en la política exterior de su gobierno. En un video publicado en redes sociales, Starmer declaró: "En vista del creciente horror en Medio Oriente, estamos actuando para mantener viva la posibilidad de paz y una solución de dos estados".

Agregó que esa visión significa "un Israel seguro y protegido al lado de un Estado palestino viable", y concluyó que "el momento ha llegado" para dar este paso diplomático. El anuncio británico se suma a las decisiones de Australia, Canadá y Portugal, que este domingo también confirmaron su reconocimiento al Estado palestino.

Cuatro países se suman al reconocimiento

Canadá fue el primer país del G7 en dar el paso. Su primer ministro, Mark Carney, aseguró que a partir del 21 de septiembre "Canadá reconoce el Estado de Palestina y ofrece su colaboración en construir un futuro en paz para el Estado de Palestina y el Estado de Israel". Australia continuó con el anuncio. Anthony Albanese, su primer ministro, destacó que, junto con Canadá y Gran Bretaña, trabajarán en "un esfuerzo internacional para una solución de dos estados".

Más tarde, Portugal oficializó la decisión a través del canciller Paulo Rangel, quien declaró en Nueva York que "reconocer al Estado de Palestina es el cumplimiento de una política fundamental, coherente y ampliamente consensuada". Este movimiento ocurre en un contexto donde varios países europeos han mostrado intención de seguir el mismo camino durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La medida fue duramente criticada por el gobierno de Israel, que la considera una "recompensa para Hamás". El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró que "no habrá un Estado palestino al oeste de Jordania". El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí escribió en X (antes Twitter) que el anuncio es un impulso para la organización yihadista. Por su parte, Estados Unidos reiteró que "no tiene planes" de reconocer a Palestina, marcando distancia respecto a sus aliados.

En Ramala, capital administrativa de Cisjordania, la noticia generó reacciones divididas:

Para algunos palestinos como Mohammad Hasib, de 30 años, fue un paso esperanzador: "Esperemos que todos los países europeos sigan y reconozcan nuestro estado para detener esta guerra.

Otros lo consideran un gesto tardío o simbólico: "Es demasiado tarde, y es inútil", dijo una mujer a medios locales.

Mientras tanto, hay temor de que Israel responda con nuevas medidas, como la construcción de asentamientos o la anexión de territorios.

Aunque Palestina cuenta con reconocimiento diplomático en varios países y participa en foros internacionales, su situación como "cuasiestado" se mantiene; carece de fronteras definidas, capital reconocida y un ejército propio. Expertos señalan que este tipo de decisiones son en gran medida simbólicas; por su peso político y moral, puede influir en la dinámica internacional. El movimiento podría presionar a otros países europeos a dar el mismo paso, mientras Israel y Estados Unidos mantienen su oposición.

