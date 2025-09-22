Trump y Elon Musk se dan la mano en reencuentro del funeral de Charlie Kirk

Arizona, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk se reencontraron públicamente el día de ayer durante el funeral del activista conservador Charlie Kirk, realizado en el State Farm Stadium de Arizona ante aproximadamente 70 mil asistentes.

Durante la ceremonia, transmitida en vivo, las cámaras registraron el momento en que ambos se saludaron, conversaron brevemente y se estrecharon la mano.

NEW: President Trump and Elon Musk were spotted sitting together and chatting during a surprise reunion at Charlie Kirk’s memorial. pic.twitter.com/5asd3mTiJF — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

Musk, quien apoyó a Trump durante la campaña presidencial, fue designado posteriormente como responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), entidad creada para reducir el gasto público. Abandonó el cargo tras desacuerdos con el plan fiscal del gobierno.

Reencuentro público entre Trump y Musk

La relación entre Trump y Musk se deterioró en junio pasado, cuando ambos intercambiaron mensajes en redes sociales. En uno de ellos, Musk sugirió que las autoridades federales poseían información sobre Trump relacionada con el caso Jeffrey Epstein, aunque el mensaje fue eliminado posteriormente.

El acto en homenaje a Charlie Kirk reunió a varias figuras del gobierno y del Partido Republicano, entre ellas el vicepresidente JD Vance, el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth.

Fuente: Tribuna del Yaqui