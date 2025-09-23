Declaran culpable por intento de asesinato a sujeto que intentó matar a Donald Trump en Florida

Estados Unidos.- El hombre acusado por intentar matar a Trump mientras jugaba golf en Florida enfrentará un juicio federal. Un jurado declaró culpable hoy, 23 de septiembre de 2025, de cinco cargos a Ryan Routh, incluyendo el intento de asesinar a un candidato presidencial, por tratar de matar a Donald Trump, en 2024, en un campo de golf, cuando era aspirante presidencial.

En la audiencia de este martes, Ryan Routh afirmó que no tenía intención de matar a nadie. "Me cuesta creer que se haya cometido un crimen si el gatillo nunca se apretó", declaró. La jueza de distrito estadounidense, Aileen Cannon, permitió que Routh asumiera su propia defensa, pero impuso reglas estrictas para evitar que el juicio se convirtiera en "un caos calculado". Por su parte, Routh escribió en una carta a la jueza en julio.

Ryan Routh culpable por intento de asesinato

Créditos: Internet

Tras conocer su suerte, que le podría acarrear la cadena perpetua cuando el juez dé a conocer su condena, Routh trató, según los testigos, de clavarse un bolígrafo en el cuello. Los agentes presentes en el tribunal lo impidieron. La condena llegó al final de un juicio de dos semanas en las que Routh se defendió a sí mismo. Y terminó como había empezado, con la jueza Aileen Cannon llamando al acusado la atención a mitad de un alegato inconexo. Cannon, que se enfrentó a Routh en varias ocasiones en estas dos semanas, le pidió que se mantuviera "dentro de los límites del caso".

Routh, de 59 años, era un trabajador de la construcción de Carolina del Norte que, en los últimos años, se había ido a Hawái. El acusado se autodescribía como un líder mercenario y hablaba con quien quisiera escucharlo sobre sus peligrosos y, a veces, violentos planes para intervenir en conflictos alrededor del mundo, según han dicho testigos a 'The Associated Press'.

uD83DuDEA8 HOLY CRAP. After Ryan Routh was found guilty of trying to assassinate President Trump, he tried to STAB HIMSELF in the NECK "with a pen."



Then, 4 Marshals dragged him out of the room, shackled him, and brought him back into the courtroom.



The daughter became insanely… pic.twitter.com/q9Hh1fLIlR — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 23, 2025

Routh presuntamente adquirió un rifle de uso militar, compró más de una docena de teléfonos 'quemadores' e investigó los movimientos y eventos de campaña de Trump, indicaron los fiscales. Se alegó además que Routh intentó comprar armas antiaéreas. El sujeto habría compartido una foto del avión privado de Trump y escribió: "Necesito equipo para que Trump no salga elegido". Routh dejó una caja con un amigo que contenía una carta que detallaba sus planes, de acuerdo con los documentos judiciales. El sospechoso presuntamente reflexionó por escrito su sensación tras el intento.

"Este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero le fallé. Hice todo lo posible y puse todo mi coraje. Ahora le toca a usted terminar el trabajo; y ofreceré $150,000 dólares a quien pueda completarlo. Él (el presidente) rompió relaciones con Irán como un niño y ahora Oriente Medio se ha desmoronado", apuntó.

El sospechoso huyó del lugar en un vehículo, pero un testigo presencial tomó fotografías del automóvil y la matrícula, lo que facilitó que la policía pudiera detenerlo en la autopista, aproximadamente una hora más tarde. En un seto, la policía encontró abandonadas las mochilas, la cámara, una bolsa con comida y el rifle, en el que se han encontrado huellas dactilares del sospechoso.

Aunque no llegó a disparar, el tribunal determinó que existió una intención concreta y premeditada de matar al entonces candidato presidencial, basándose en evidencia como el arma preparada, la observación del objetivo, el seguimiento de sus movimientos y una carta confesando el propósito.

Ryan Routh acted as his own attorney in his President Trump as**ssination trial and when he lost tried to k*ll himself.



Routh is a moron and a coward.



Typical Leftist extremist.pic.twitter.com/Xdep6K7nqb — Paul A. Szypula uD83CuDDFAuD83CuDDF8 (@Bubblebathgirl) September 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui