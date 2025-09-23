Dos hospitales dejan de operar en Gaza tras invasión israelí; ataque deja 61 muertos

Gaza, Palestina.- Dos hospitales en la Franja de Gaza (el Infantil Al Rantisi y el Oftalmológico San Juan) suspendieron operaciones el lunes 22 de septiembre debido a la intensificación de la ofensiva terrestre israelí, que coincide con el inicio del Rosh Hashaná (el Año Nuevo judío). La jornada dejó al menos 61 personas muertas y 220 heridas, según reportes oficiales.

El Ministerio de Salud gazatí informó que ambos hospitales eran los únicos centros médicos en la zona que atendían especialidades pediátricas y oftalmológicas. La autoridad sanitaria denunció que los ataques han impactado directamente la infraestructura médica y reiteró que no existen rutas seguras para trasladar a los heridos. Las ambulancias enfrentan dificultades para llegar incluso al hospital de campaña Al Quds, señalaron.

Avance militar

El ejército israelí anunció un despliegue ampliado 'en todos los frentes', con la movilización de 'decenas de compañías militares' para operaciones tanto defensivas como ofensivas, informó el portavoz militar en árabe, Avichai Adrai. Desde el inicio de la ofensiva militar en Gaza, al menos 65 mil 344 palestinos han muerto y 166 mil 795 han resultado heridos, según datos citados por el medio Al Jazeera.

Los gazatíes expresaron desconfianza ante el reconocimiento internacional del Estado palestino, calificándolo de 'inútil' y 'sin efecto práctico'. El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, advirtió que el gesto era inservible sin un alto el fuego total en Gaza.

Fuente: Tribuna del Yaqui