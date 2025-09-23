Líder de la iglesia Luz del Mundo se declara "no culpable" de tráfico sexual infantil y otros delitos en EU

Estados Unidos.- Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de La Luz del Mundo, se declaró "no culpable" de los cargos en su contra por abuso y tráfico sexual de menores, extorsión, crimen organizado y delitos financieros, durante su comparecencia ante una corte de Estados Unidos (EU).

De acuerdo con información difundida por medios, Joaquín García se presentó a su audiencia vistiendo el traje beige clásico que visten los reos de prisiones estadounidenses, llegó esposado de los pies y lucía más canoso que en su última aparición pública. El dirigente de la organización religiosa, quien fue detenido en el 2022, compareció este martes ante la jueza Loretta Preska en la Corte de Distrito para el Sur de Nueva York, en Manhattan, para continuar con el proceso en su contra.

Indignación por parte de las víctimas

Créditos: Internet

Luego de la lectura, García, quien cumple una condena de 16 años en una cárcel de California, se declaró no culpable frente al jurado investigador. Por estos cargos también se acusa a 5 personas más, entre ellas la mamá de Naasón Joaquín García, quien habría permitido el abuso sexual de menores de edad y mujeres de la congregación para la satisfacción de su esposo e hijo.

De acuerdo con medios locales, el acta acusatoria del tribunal de Nueva York señala que 13 víctimas que, de manera anónima, describieron el abuso al que fueron sometidas cuando aún eran menores de edad. Asimismo, se señala que las actividades criminales por las que se le acusa incluyen: Creación de fotos de contenido sexual, videos de abuso sexual infantil.

Ante ello, Heather Brown, abogada del bufete Greenbergross, informó que estaban haciendo las diligencias necesarias para solicitar al juez que considere imponer a Joaquín García la cadena perpetua. De ser sentenciado a los 16 años de prisión por los que aboga, Brown adelantó que terminaría cumpliendo el 85 por ciento de la condena, 13 años y cuatro meses. "Y como lleva ya tres en prisión (preventiva), quedará libre en 10 años. Libre para cazar más niños".

La Luz del Mundo asegura tener unos 5 millones de seguidores en 58 países del mundo, de los cuales 1.5 millones están en México. Así decía su página web antes de reformarse; ahora dice que son "innumerables". Los datos oficiales que existen en el país son del censo de 2020, donde menos de 200 mil se registraron como sus seguidores.

Joaquín García encabeza la congregación desde 2014. Se hizo con el cargo cuando murió su padre, Samuel Joaquín Flores, quien la lideró durante 50 años. Este lo había heredado a su vez de su progenitor, Eusebio Joaquín González, quien fundó la iglesia en Guadalajara, México, el 6 de abril de 1926. Mientras, La Luz del Mundo mantiene que su líder es inocente y que decidió declararse culpable para evitar un mayor perjuicio a su familia y a la iglesia, ya que iba a enfrentar un juicio injusto.

Comunicado

En la audiencia de hoy, el ADJ Naasón Joaquín García, se ha declarado NO CULPABLE de los infundios y señalamientos que denunciantes anónimos han presentado en su contra.



En su momento, los cargos serán desestimados y se demostrará su #inocencia.#LLDM#Honorable pic.twitter.com/K8J0DkwyT6 — La Luz Del Mundo (@iglesialldm) September 15, 2020

Fuente: Tribuna del Yaqui