Sheinbaum descarta ruptura con Colombia tras asesinato de músicos B-King y Regio Clown

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 23 de septiembre de 2025, la mandataria descartó que la relación con Colombia se vea afectada luego del asesinato de los músicos colombianos conocidos como B-King y Regio Clown.

Como te informamos en TRIBUNA, los cuerpos de los artistas extranjeros fueron localizados ayer, martes 22 de septiembre, en el Estado de México (Edomex) tras haber sido reportados como desaparecidos en la Ciudad de México (CDMX). Durante su conferencia, Sheinbaum Pardo señaló que, a pesar de la gravedad de los hechos, la comunicación con el gobierno de Gustavo Petro se mantiene constante a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

uD83DuDEA8uD83CuDDE8uD83CuDDF4uD83CuDDF2uD83CuDDFD "No voy a entrar en debate con @petrogustavo, nunca fui miembro del M-19", le dice Claudia Sheinbaum al presidente de #Colombia.



La mandataria @Claudiashein descartó que el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera en #Edomex vaya a afectar las… pic.twitter.com/XEcMnb5jnw — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 23, 2025

Asimismo, la mandataria afirmó que el vínculo diplomático entre ambos países continúa firme y no debería alterarse por este episodio: "No tiene por qué" (afectar la relación).

El caso comenzó el 19 de septiembre, cuando se informó sobre la desaparición de los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos artísticamente como B-King y Regio Clown. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) atrajo la investigación, activando de inmediato los protocolos de búsqueda y emitiendo las alertas correspondientes. Sin embargo, el 22 de septiembre después se confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida en Edomex.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicana destacó que la investigación sigue abierta y que corresponde al Gabinete de Seguridad y a las autoridades ministeriales dar a conocer los avances. Añadió que lo fundamental es esclarecer los hechos y garantizar justicia, sin que ello implique un distanciamiento con el gobierno colombiano.

En respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien se refirió a Sheinbaum como "compañera de lucha desde el M-19" en un mensaje publicado en redes sociales, la mandataria mexicana aclaró que nunca perteneció a ese movimiento y pidió no entrar en un debate público con su homólogo.

No voy a entrar a debate con el presidente Petro, yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y por supuesto al relación diplomática que tiene que haber con Colombia", dijo la presidenta mexicana.

Por su parte, Petro condenó el asesinato de los músicos y lo vinculó con la expansión del crimen organizado en la región, al que responsabilizó de estar alimentado por la demanda de drogas en Estados Unidos (EU). En sus palabras, "asesinaron a nuestra juventud en México", calificando la violencia como resultado de una "política prohibicionista fallida" en torno al combate a las drogas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'