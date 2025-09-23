Trump critica a la ONU: Rechaza globalismo, migración y lo que llama 'bulo climático'

Nueva York, Estados Unidos.- En un encendido discurso en medio del debate general de la Asamblea General de la ONU, Donald Trump criticó al ente por no haber apoyado los esfuerzos de paz que, según él, lo han llevado a detener siete guerras en ocho meses. Además, el mandatario estadounidense aseguró estar decepcionado de Rusia por su guerra en Ucrania, sostuvo que el reconocimiento del Estado palestino es un "premio demasiado alto para los terroristas de Hamás", calificó de 'bulo' las alertas sobre cambio climático y advirtió que "la inmigración sin control será la muerte de Europa Occidental".

Durante la intervención, que se extendió por casi una hora, en lugar de los 15 minutos asignados, el republicano defendió su política migratoria y cargó contra las energías verdes, la inmigración y defendió los ataques de las Fuerzas Armadas de su país contra embarcaciones en el Caribe que, según asegura, transportan drogas hacia Estados Unidos.

Trump acusó a la ONU de financiar la inmigración fuera de control

A su llegada al edificio de Naciones Unidas, Trump usó algunos incidentes, como problemas con las escaleras mecánicas y el apuntador electrónico, para señalar lo que considera falta de eficiencia por parte del ente multicultural. Aunque le reconoció "mucho potencial" a la ONU, sostuvo que se ha quedado en "palabras vacías" que "no solucionan guerras".

He puesto fin a siete guerras y todo lo que me ha dado la ONU ha sido una escalera mecánica y un 'prompter' que no funcionan", afirmó al comienzo de su intervención.

Trump: "La ONU no sólo no está resolviendo los problemas que debería; con demasiada frecuencia, en realidad está creando problemas... Están financiando un ataque a los países occidentales y sus fronteras...". pic.twitter.com/K6eMsX0lKK — Republica USA (@RepublicaUSA) September 23, 2025

Trump también culpó a la ONU de financiar la inmigración fuera de control que está "arruinando a nuestros países". Según el líder de la Casa Blanca, la entidad presupuestó en 2024 "372 millones de dólares en asistencia en efectivo para apoyar a un estimado de 624 mil migrantes que se dirigían a Estados Unidos".

En ese sentido, el mandatario incitó a otros gobiernos a "defender a sus ciudadanos de esa fuerza de extranjeros ilegales que están arruinando a sus países" y acusó a los mandatarios occidentales de "no hacer nada para ser políticamente correctos". También aseguró que el reconocimiento del Estado palestino por parte de varios gobiernos en los últimos días "es un premio demasiado alto para los terroristas de Hamás".

Donald Trump acusa a la ONU de no solucionar problemas, sino crearlo

También acusó a China de estar financiando la invasión a Ucrania, "comprando el petróleo ruso", y a varios países europeos que hacen lo mismo, ya que de esa manera están "financiando una guerra contra sí mismos". "Ustedes están más cerca, nosotros estamos a un océano. ¡Qué vergüenza que sigan comprando gas y petróleo a Rusia!", subrayó.

Asimismo, el mandatario prometió que seguiría bombardeando "las redes de narcotráfico que dirige (el presidente venezolano) Nicolás Maduro", en referencia a las acciones militares que ha llevado a cabo contra embarcaciones "con droga suficiente para matar 25 mil personas".

