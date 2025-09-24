Netanyahu descarta reconocimiento europeo: "No habrá Estado palestino"

Jerusalén, Israel.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emitió su rechazo este miércoles 24 de septiembre al reciente reconocimiento oficial del Estado de Palestina por parte de varios países occidentales, entre ellos Francia y Bélgica, afirmando que esta medida 'no obliga en modo alguno' a Israel y reafirmando su postura de que 'no habrá Estado palestino'.

Reconocimiento europeo

El pasado lunes, seis países europeos hicieron público el reconocimiento oficial de Palestina como Estado, sumándose a una lista de naciones que buscan dar un impulso diplomático a Palestina en medio de una pausa en las negociaciones de paz.

Además, anteriormente, Reino Unido, España y otros países ya habrían reconocido el Estado palestino como medida de presión para que el gobierno israelí frene su avance en Gaza, incursión militar calificada por docenas de organismos internacionales como genocidio.

Israel ignora reconocimiento europeo a Palestina

El reconocimiento europeo pretende presionar para la reanudación del diálogo y apoyar una solución de dos Estados, basada en las fronteras previas a 1967, una propuesta que Israel ha rechazado o condicionado repetidamente. Desde hace años, el gobierno de Netanyahu ha adoptado una posición firme contra la formación de un Estado palestino soberano, alegando preocupaciones de seguridad y señalando la continuidad de ataques terroristas como principal obstáculo.

Fuente: Tribuna del Yaqui