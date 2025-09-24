Reportan presunta muerte del hermano de Fidel Castro a causa del cáncer; esto se sabe

La Habana, Cuba.- Durante el transcurso de este miércoles 24 de septiembre de 2025, fuentes no oficiales reportaron el traslado de urgencia del general y político cubano, Raúl Castro, al Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas (Cimeq) que se ubica en La Habana, la capital de Cuba. Medios internacionales y del país caribeño han abordado la noticia, la cual no ha sido verificada por alguna fuente del gobierno de dicho país hasta el momento.

Uno de los reportes extraoficiales los ha proporcionado El Universal, un medio importante en Colombia, el cual señaló que el hermano del difunto Fidel Castro fue ingresado en camilla a la Unidad de Apoyo Vital del mencionado centro médico. Por su parte, Vanguardia explicó que se aumentó el personal de la Seguridad del Estado en los alrededores del hospital. Las especulaciones alrededor del exgobernante apuntan a que padece cáncer de esófago y recto.

Periódico Cubano ha investigado sobre el tema y no ha encontrado información oficial por parte del gobierno cubano ni del hospital que confirme detalles sobre este supuesto ingreso hospitalario. El medio de comunicación que dio la noticia también menciona un aumento de seguridad en los alrededores, pero tampoco se tiene confirmación de este tipo de movimientos", explicó uno de los medios más reconocidos en Cuba.

En Cuba casi nunca hay electricidad pero Raúl Castro ya está siguiendo una luz. pic.twitter.com/gUech7mZsS — Rafael Henríquez (@rafaelhenrikez) September 24, 2025

Reportan presunta muerte de Raúl Castro

En la red social X, Simón Levy, exfuncionario público que ha generado controversia en los últimos meses por sus acusaciones directas a políticos, publicaciones sobre noticias mediáticas y su constante defensa ante señalamientos legales, compartió un post en el que aseguró que Raúl Castro habría perdido la vida a los 94 años de edad. No obstante, la noticia no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial hasta el cierre de la publicación de esta nota.

Me reportan el fallecimiento de Raúl Castro en Cuba", escribió Levy, quien se ha caracterizado por su estilo confrontativo en redes sociales.

Publicación de Simón Levy en la red social X.

¿Quién es Raúl Castro?

Nacido en 1932, Raúl Castro Ruz es el hermano menor del fallecido Fidel Castro, una de las figuras más influyentes en la historia reciente de Cuba. Raúl, junto a su hermano y otros aliados, fue uno de los líderes clave en la Revolución Cubana de 1959 que derrocó al dictador Fulgencio Batista. Durante varios años se desempeñó como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y, en 2008, debido a la enfermedad de Fidel, asumió oficialmente la presidencia de Cuba.

Tras más de diez años en el poder, Raúl Castro entregó la batuta a Miguel Díaz-Canel. A lo largo de su vida fue objeto de duras críticas tanto dentro como fuera de Cuba. Organismos internacionales y gobiernos occidentales lo acusan de perpetuar un régimen autoritario con severas restricciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Al igual que su hermano, Raúl es considerado por muchos como un dictador que consolidó el control del Partido Comunista sobre todos los aspectos de la vida en la isla.

Fuente: Tribuna del Yaqui