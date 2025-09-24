Texas: Tiroteo en instalaciones del ICE en Dallas deja tres víctimas; el agresor murió

Dallas, Texas.- La mañana de este miércoles 24 de septiembre de 2025 se registró un tiroteo dentro de las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Dallas, Texas. El ataque dejó como saldo al menos tres personas heridas, según reportes oficiales. Asimismo, autoridades confirmaron la muerte del agresor, quien habría perdido la vida por una herida de bala que él mismo se habría provocado.

De acuerdo con información de la agencia Associated Press (AP), los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este miércoles en el Centro de Detención de Dallas, lo que generó una amplia movilización de elementos de seguridad en la zona. La emergencia también obligó al cierre parcial de tramos de la carretera interestatal 35-E, ubicada en las inmediaciones del lugar donde se desarrolló la agresión.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

La balacera dejó tres víctimas heridas y un muerto. Foto: Twitter

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó el tiroteo y expresó que todavía se encuentran en proceso las investigaciones para esclarecer lo sucedido. En un comunicado, la funcionaria señaló que se trató de un evento grave que dejó múltiples víctimas y que el presunto atacante falleció tras dispararse.

Añadió que, aunque hasta el momento no se conoce el motivo detrás del ataque, es evidente que las fuerzas de seguridad del ICE enfrentan un contexto de violencia creciente.

Aunque aún desconocemos el motivo, sabemos que las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes. Debe cesar. Por favor oren por las víctimas y sus familias", declaró la funcionaria estadounidense.

El director interino del ICE, Todd Lyons, también ofreció declaraciones a medios nacionales, entre ellos CNN. Explicó que, según los primeros reportes, el ataque habría sido cometido por un posible francotirador. Confirmó que tres personas resultaron lesionadas por impactos de bala y fueron trasladadas de inmediato a hospitales de la ciudad, aunque no se han revelado sus identidades ni el estado de salud en el que se encuentran.

La escena fue resguardada por diferentes corporaciones de seguridad local, estatal y federal, mientras equipos de emergencia brindaban atención a los afectados. Personal especializado en balística y unidades tácticas se desplegaron en el área para realizar los peritajes correspondientes y descartar la presencia de más atacantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui