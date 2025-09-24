Un mexicano, entre las víctimas de tiroteo en instalaciones del ICE en Dallas; está grave

Dallas, Texas.- Después del tiroteo que tuvo lugar en las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Dallas, Texas este miércoles 24 de septiembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que una de las personas que sufrió lesiones graves es de nacionalidad mexicana. La dependencia dijo que la persona se encuentra hospitalizada recibiendo atención médica debido a que su estado de salud es delicado.

De acuerdo con el director del FBI (Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés), Kash Patel, el tirador llegó a las oficinas del ICE poco antes de las 07:00 horas y disparó varias veces. La cifra preliminar de víctimas fue de dos migrantes muertos y un herido, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS); además, el atacante perdió la vida por una herida autoinfligida. Patel informó que los indicios apuntan a un motivo ideológico, esto porque las balas tenían grabadas las leyendas "anti-ICE". Por su parte, la secretaria del Departamento de Seguridad, Kristi Noem, señaló que el ataque estaba dirigido contra los agentes del ICE y no contra los migrantes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que contactó de inmediato a las autoridades de los Estados Unidos y de ahí se procedió a contactar a sus familiares para brindarles el acompañamiento y asesoría legal correspondiente. "De igual forma están en permanente comunicación con las autoridades que llevan a cabo las investigaciones; se espera la autorización para que puedan visitar al connacional al hospital", indica el boletín de la SRE.

Trump condenó los hechos

Mediante su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que lo sucedido es "despreciable". "Los valientes hombres y mujeres del ICE solo intentan hacer su trabajo y expulsar a los peores criminales de nuestro país, pero se enfrentan a un aumento sin precedentes de amenazas, violencia y ataques por parte de radicales izquierdistas desquiciados". Por otra parte, este no habría sido el primer ataque en contra de ICE, pues, según el Departamento de Seguridad, el mes pasado hubo una amenaza de bomba.

