VIDEO: En Bangkok se abre socavón gigante de 50 metros de profundidad y se traga todo a su paso

Bangkok, Tailandia.- Un impresionante socavón de unos 50 metros de profundidad y 900 metros cuadrados de extensión se abrió la mañana del miércoles frente al Hospital Vajira, en el centro de Bangkok, obligando a la evacuación de residentes y al cierre temporal del centro médico, informaron autoridades locales.
El derrumbe, ocurrido sobre la transitada Samsen Road, arrancó de tajo postes eléctricos, cables y una grúa, interrumpiendo el suministro de agua y electricidad en la zona. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la calle se agrieta y colapsa mientras peatones huyen.
"Había una fuga en la tubería de agua; el agua erosionó la tierra bajo la carretera, por lo que ocurrió este incidente", explicó Suriyachai Rawiwan, del departamento de prevención de desastres de Bangkok, quien atribuyó el colapso a lluvias intensas y una tubería rota. Las imágenes captadas por medios locales revelan una camioneta detenida al borde del abismo, mientras dos postes de luz caen al interior del cráter. De acuerdo con información, no se reportan víctimas.
El primer ministro Anutin Charnvirakul señaló que el terreno de las obras de un tren subterráneo en construcción se deslizó hacia el hueco, provocando el colapso. El gobernador Chadchart Sittipunt confirmó que la fuga de agua contribuyó al desastre. Residentes cercanos describieron un estruendo similar al de "un poste de electricidad al caer" y reportaron que sus viviendas temblaron.
Las autoridades acordonaron la zona y aseguran que el movimiento de la tierra está controlado, aunque continúan las labores de monitoreo para evitar nuevos derrumbes. Por lo tanto, las autoridades están trabajando para llenar el socavón y reparar la infraestructura, temiendo que vuelva a ocurrir otro colapso si las lluvias continúan intensificándose. Sin embargo, Bangkok ha sido escenario de fenómenos similares en el pasado, pero ninguno tan profundo ni tan mediático como el de este 2025.
Fuente: Tribuna del Yaqui