VIDEO: En Bangkok se abre socavón gigante de 50 metros de profundidad y se traga todo a su paso

Bangkok, Tailandia.- Un impresionante socavón de unos 50 metros de profundidad y 900 metros cuadrados de extensión se abrió la mañana del miércoles frente al Hospital Vajira, en el centro de Bangkok, obligando a la evacuación de residentes y al cierre temporal del centro médico, informaron autoridades locales.

El derrumbe, ocurrido sobre la transitada Samsen Road, arrancó de tajo postes eléctricos, cables y una grúa, interrumpiendo el suministro de agua y electricidad en la zona. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la calle se agrieta y colapsa mientras peatones huyen.

uD83DuDEA8uD83DuDD73?Enorme socavón se abre en Bangkok, Tailandia



La ruptura de una tubería provocó que un enorme socavón se abriera frente a un hospital de Bangkok, Tailandia. El hueco de 50 metros de profundidad se llevó consigo postes de luz y una grúa.



uD83DuDCF9: @MundoEConflicto pic.twitter.com/ydkf2QA6d2 — Político MX (@politicomx) September 24, 2025

"Había una fuga en la tubería de agua; el agua erosionó la tierra bajo la carretera, por lo que ocurrió este incidente", explicó Suriyachai Rawiwan, del departamento de prevención de desastres de Bangkok, quien atribuyó el colapso a lluvias intensas y una tubería rota. Las imágenes captadas por medios locales revelan una camioneta detenida al borde del abismo, mientras dos postes de luz caen al interior del cráter. De acuerdo con información, no se reportan víctimas.

El primer ministro Anutin Charnvirakul señaló que el terreno de las obras de un tren subterráneo en construcción se deslizó hacia el hueco, provocando el colapso. El gobernador Chadchart Sittipunt confirmó que la fuga de agua contribuyó al desastre. Residentes cercanos describieron un estruendo similar al de "un poste de electricidad al caer" y reportaron que sus viviendas temblaron.

#CirculaEnRedesuD83DuDCF2| Enorme socavón de 30 metros de largo y 50 de profundidad se amplió frente a un hospital de Bangkok, Tailandia uD83CuDDF9uD83CuDDED . Causó pánico y ha obligado a evacuar viviendas y edificios. En redes circulan versiones de que ocurrió en México pero esto es falso.… pic.twitter.com/mMlE91VTh1 — Tabasco HOY (@TabascoHOY) September 24, 2025

Las autoridades acordonaron la zona y aseguran que el movimiento de la tierra está controlado, aunque continúan las labores de monitoreo para evitar nuevos derrumbes. Por lo tanto, las autoridades están trabajando para llenar el socavón y reparar la infraestructura, temiendo que vuelva a ocurrir otro colapso si las lluvias continúan intensificándose. Sin embargo, Bangkok ha sido escenario de fenómenos similares en el pasado, pero ninguno tan profundo ni tan mediático como el de este 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui