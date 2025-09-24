(VIDEO) Joven amenaza con un machete a los estudiantes de un colegio en Inglaterra

Warwickshire, Inglaterra.- Momentos de terror se vivieron el martes 22 de septiembre de 2025 en las instalaciones del Royal Leamington Spa College, ubicada en la ciudad de Warwickshire, en Reino Unido, cuando un joven de 17 años irrumpió en un aula de clases para amedrentar a sus compañeros con un machete. Testigos señalaron a medios locales que el agresor ingresó repentinamente y comenzó a mover el arma blanca de forma amenazante.

En declaraciones realizadas para el medio The Sun, el inspector en jefe de la Policía de Warwickshire, Simon Ryan, describió el hecho como "aterrador" para los que presenciaron el momento. A través de un video difundido se puede observar cómo el adolescente manipula el objeto punzocortante frente a los estudiantes, quienes retroceden e intentan ponerse a salvo. Autoridades del colegio optaron por un cierre preventivo, mientras que agentes llegaron al plantel educativo para controlar la situación.

Este fue claramente un incidente aterrador para todos los involucrados, y me gustaría asegurarles que hemos tomado medidas rápidas para detener a un sospechoso", explicó el mando policíaco con respecto a lo acontecido

Posteriormente, el sospechoso fue detenido en su propio domicilio bajo sospecha por el intento de causar heridas y de portar un arma. Como resultado del operativo, otras dos personas, aún sin identificar, también fueron arrestadas por desorden violento vinculado al incidente. El material que se compartió en redes sociales ya forma parte del expediente del caso, mientras que el altercado fue catalogado como parte de un "desacuerdo puntual y sin riesgo mayor para la comunidad".

Finalmente, la policía local confirmó que ningún estudiante o personal docente resultó lesionado a causa del percance; sin embargo, reforzaron las medidas de seguridad en el plantel para salvaguardar la integridad de la comunidad educativa mientras se desarrollaron las investigaciones correspondientes. El sospechoso aún no ha sido identificado y su futuro será definido en base a los resultados de las indagatorias complementarias.

#Breaking uD83DuDEA8 Newz "Machete Mayhem at UK College: Teen's Rampage Sparks Lockdown & Triple Arrests"



?? On Tue, Sep 23, 2025, around 12:20 pm, a shocking knife incident unfolded at Royal Leamington Spa College in Warwickshire, UK, forcing the campus into lockdown; unverified 39-sec… pic.twitter.com/U3rgioAjY1 — BreakinNewz (@BreakinNewz01) September 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui