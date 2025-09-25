Trump afirma que Israel y Hamás están cerca de un acuerdo de alto el fuego en Gaza

Washington D.C.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que Israel y Hamás están "cerca de alcanzar algún tipo de acuerdo" para un alto el fuego en la Franja de Gaza, aunque no especificó los términos ni condiciones del posible pacto. "Creo que estamos cerca de concretar algún tipo de acuerdo", expresó Trump ante los medios durante una reunión con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense reiteró su exigencia a Hamás de liberar de inmediato y de forma simultánea a todos los rehenes que mantiene secuestrados desde el inicio del conflicto en octubre de 2023.

.@POTUS on Gaza: "I had a great meeting with [Middle East] leaders... at UNGA — and I think we're close to getting some kind of a deal done. We want to get the hostages back. I have to get the hostages back." pic.twitter.com/CJgZt9dqI2 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 25, 2025

Mucha gente está muriendo, pero queremos a los rehenes de vuelta. No los queremos de vuelta uno esta semana, otro en dos meses, tres más tarde. Como ha estado ocurriendo", reclamó. "Los queremos de vuelta de una sola vez".

Trump también destacó el 'gran' encuentro que mantuvo con líderes árabes e islámicos durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se abordó un posible plan postconflicto para Gaza.

Trump afirma que hay negociaciones de paz en Gaza

Mantuvimos una reunión muy positiva con los representantes de los países más poderosos de Oriente Medio, y creo que estamos cerca de llegar a un acuerdo", señaló.

Además, Trump se comprometió ante dichos líderes a no permitir que Israel anexe la Cisjordania ocupada. Este compromiso podría ser clave en su próxima reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, programada para el próximo lunes.

Desde los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, ambas partes han explorado diversas propuestas de alto el fuego y liberación de rehenes. Sin embargo, el conflicto se ha mantenido activo, con un asedio prolongado sobre el enclave palestino.

Alto el fuego en Gaza 'podría estar cerca', según Donald Trump

Según cifras recientes, más de 65 mil 200 palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva, entre ellos más de 19 mil niños, en lo que una comisión independiente de la ONU y varios países ya califican como un posible genocidio.

Fuente: Tribuna del Yaqui