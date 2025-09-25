VIDEOS: Toro cornea brutalmente a un famoso matador; queda herido gravemente

Madrid, España.- En videos virales ha quedado registrada la brutal corneada de toro que sufrió el famoso matador Serafín Marín, esto durante una corrida en la plaza de Las Ventas en Madrid, España. Por el hecho, fue ingresado al hospital Hospital Fraternidad Muprespa Habana debido a que quedó herido gravemente; se sabe que de momento su evolución ha sido positiva.

De acuerdo con información del diario español El Mundo, a Serafín Marín le quedó una herida de 30 centímetros en su muslo derecho; esta herida le hizo perder demasiada sangre. Además, le quedó la pierna destrozada, especialmente en la fascia lata y el vasto extremo. El torero sufrió algunas lesiones en la cabeza. Pese a la gravedad de las heridas, Marín ha dado algunas declaraciones: "Me duele todo el cuerpo, estoy como si me hubiera pasado un camión por encima ahora mismo. Lo que más le molesta es la cabeza. Me preguntaron dónde me veía mal, me tocaron... Yo pensaba que sería menos, pero ahora he visto que es una cornada bastante fuerte, porque es medio muslo", expresó.

uD83CuDDEAuD83CuDDF8 Spanish bullfighter Serafín Marín, 42, seriously injured in Madrid bullfight on Sunday. pic.twitter.com/5pSInEHGwD — DeepWire (@deepwiremedia) September 23, 2025

En los videos se puede observar que, durante la faena, el toro evitó el engaño de la capa y lo corneó en el muslo con tremenda fuerza, proyectándolo por los aires para después arrollarlo. Al momento entraron varios asistentes que intentaron contener al toro para poder rescatar a Marín. Cabe señalar que Marín, a sus 43 años, es famoso por ser uno de los matadores más experimentados de toda España, pero la gravedad de esta herida deja en duda si podrá volver a enfrentarse a otros toros.

El torero español Serafín Marín, sufrió una grave cornada durante una corrida de toros en Madrid, este domingo en Las Ventas, la plaza de toros más grande de España. El Toro se encuentra bien !

pic.twitter.com/ORTEGuFuL4 — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) September 23, 2025

Además, no fue el único torero que resultó herido, pues también durante la jornada en la que hubo más de ocho mil 200 espectadores, también fue lesionado el matador Alberto Carrero al ser enganchado por el muslo derecho; esto le ocasionó una herida de unos 15 centímetros calificada como "grave" por los médicos.

Se forma debate

Nuevamente en las redes sociales se desató un fuerte debate sobre la continuidad de las corridas de toros en España y el mundo. Muchos defendieron la tradición taurina, pero otros señalaron el alto riesgo para los toreros y destacaron el sufrimiento de los animales.

El torero catalán Serafín Marín resultó dramáticamente embestido por el primer toro de la corrida que se desarrolló ayer en Las Ventas



El diestro, en su primer paseillo de la temporada, recibió de capote al toro de la divisa de Monteviejo que abría plaza y en la segunda… pic.twitter.com/tHkLCH4Gca — José Luis Morales (@JLMNoticias) September 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui