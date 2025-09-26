Guerra comercial: Donald Trump anuncia aranceles del 100% a medicamentos importados

Washington D.C., Estados Unidos.- La guerra arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump podría tener un nuevo rumbo. Este jueves 25 de septiembre, el mandatario republicano anunció que, a partir del próximo miércoles 1 de octubre de 2025, entrarán en vigor nuevos impuestos a una serie de productos clave, entre los que destacan los medicamentos farmacéuticos importados.

La medida contempla un gravamen del 100 por ciento sobre este sector, lo que podría representar un fuerte giro en la política comercial y de salud, con repercusiones directas en el costo de insumos médicos y tratamientos en EU. La decisión fue compartida por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde reiteró que los impuestos forman parte de su estrategia para reducir el déficit federal y fortalecer la producción nacional.

Los nuevos aranceles entrarían en vigor el 1 de octubre. Foto: Internet

Según explicó el también empresario de extrema derecha, su objetivo es incentivar que más empresas manufacturen dentro de EU, alineado con la línea proteccionista que ha mantenido desde su llegada a la presidencia en enero de 2025.

Nuevos aranceles de Trump afectarían a EU

Cabe señalar que alcance de las tarifas no se limita al sector farmacéutico. Trump también determinó:

50 por ciento de aranceles para gabinetes de cocina y tocadores de baño

30 por ciento para muebles tapizados

25 por ciento para camiones pesados

Estas medidas se suman a las que ya fueron implementadas en agosto sobre otros bienes, mostrando la intención del Gobierno estadounidense de mantener presión en las importaciones para priorizar la industria interna.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83DuDCC8 Trump anuncia nuevos aranceles



uD83DuDC8AuD83DuDECB?uD83DuDEAAEl presidente de Estados Unidos, Donald #Trump, anunció que desde el 1 de octubre se aplicarán nuevos #aranceles: del 100% a medicamentos importados, del 50% a gabinetes y tocadores de baño, del 30% a muebles tapizados y del 25% a… pic.twitter.com/SD1tllN4FW — Pulso Latam (@PulsoLatam) September 26, 2025

No obstante, diversos especialistas han advertido que estas acciones pueden provocar consecuencias negativas en la economía del país. Entre los principales riesgos se señala un repunte en la inflación, que ya presenta niveles elevados, así como un posible freno en el crecimiento económico.

De igual forma, señalan que el impacto sería más notorio en los hogares estadounidenses, ya que los medicamentos, considerados de primera necesidad, sufrirían un incremento inmediato en sus precios. A esto se suma que otros artículos de uso común, como los muebles o accesorios para el hogar, también enfrentarán un encarecimiento significativo, complicando aún más el panorama para las familias.

A la fecha de publicación de esta nota, el Gobierno de México no se ha pronunciado sobre esta nueva medida de Donald Trump.

Fuente: Tribuna del Yaqui