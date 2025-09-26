(VIDEO) Protesta contra Israel: Delegaciones abandonan la ONU durante discurso de Netanyahu

Nueva York, Estados Unidos.- Las movilizaciones y protestas para poner fin al genocidio que mantiene Israel en la Franja de Gaza continúan. Ahora, los rechazos al Gobierno israelí subieron a un nivel diplomático. Este viernes 26 de septiembre, decenas de delegaciones internacionales se ausentaron de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en señal de protesta durante el discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

De acuerdo con los primeros reportes, cerca de un centenar de delegados de distintos países se levantaron y abandonaron la sala cuando Netanyahu tomó la palabra. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce si existió una coordinación previa entre las delegaciones para realizar esta acción colectiva, pero el resultado fue evidente: el salón de la Asamblea se vio notablemente semivacío durante uno de los discursos más esperados de la sesión.

Los hechos quedaron grabados en video.

#Mundo | Muchos delegados abandonaron la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comenzaba su discurso uD83CuDF0E



En contraste, en algunos balcones de la Asamblea se encontraban presentes decenas de ciudadanos israelíes y miembros de la comunidad judía, identificables por las kipás que portaban los hombres y los lazos amarillos en señal de solidaridad con los rehenes de Hamas, organización terrorista y paramilitar palestina.

Los pocos presentes aplaudieron y vitorearon en varias ocasiones al primer ministro, con lo que buscaban contrarrestar la imagen de los asientos vacíos y apoyar el mensaje de Netanyahu frente a los ausentes. Por su parte, el primer ministro de Israel permació con la cabeza abajo mientras la gente salía de la casa.

Protestas en EU contra Israel

La protesta diplomática se sumó a manifestaciones ciudadanas organizadas en el centro de Nueva York, donde se concentraron grupos en rechazo a la presencia del primer ministro israelí en la ciudad. Cabe señalar que esto ocurrió pese a que la región alberga la mayor población judía fuera de Israel; sin embargo, la guerra en Gaza ha generado divisiones incluso entre comunidades que tradicionalmente mantenían un respaldo firme hacia Israel o los propios religiosos judios, quienes han marcado una línea entre judaísmo y sionismo.

Por otra parte, la ONU no ha confirmado si este tipo de ausencias podría tener consecuencias formales sobre la participación o influencia de los países involucrados en los debates y votaciones de la Asamblea General. En tanto, la comunidad internacional mantiene la atención en la situación humanitaria en Gaza.

